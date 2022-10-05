Продюсер «Аншлага» Акопов заменит Гуревича на «Сто к одному»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Акопов

Продюсер «Аншлага» и «Бригады» Александр Акопов заменит Александра Гуревича на шоу «Сто к одному». Ведущий, отдавший передаче более 20 лет своей жизни, покинул проект еще в марте из-за политических убеждений, пишет StarHit.

Гуревич сообщил, что считает невозможным шутить и веселиться, не замечая происходящего вокруг. Он предположил, что и среди гостей развлекательного шоу есть такие, которые чувствует себя иначе и не могут веселиться.

В эфире «Россия 1» еще некоторое время показывали передачи с участием Гуревича. Но сегодня телеканал назвал нового ведущего программы, которую зрители смотрят с 1998 года.

Новым ведущим программы «Сто к одному» на телеканале «Россия 1» станет Александр Акопов, — сообщила пресс-служба телеканала.

Сам Акопов пока никаких заявлений не делал. Что касается Гуревича, то о его карьере ничего не известно: телеведущий не появлялся в информационном пространстве уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева улетела из России, предположительно, в Израиль без обратного билета. Она покинула Россию вместе с детьми.