Составлен список знаменитостей, «запрещенных» на Западе из-за поддержки РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович не сыграет в популярном сериале HBO из-за поддержки России. Каких зарубежных артистов «отменяли» на Западе из-за их отношения к России и СВО?

Почему на Западе «запретили» Биковича

Актер из Сербии Милош Бикович, который в феврале 2021 года получил гражданство России, лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. Артист должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде.

«Я был бы рад сниматься в „Белом лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — рассказал он.

Бикович подчеркнул, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Ранее МИД Украины обвинил Биковича в «поддержке геноцида» и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию.

Как «отменяли» на Западе основателя Pink Floyd Роджера Уотерса

Британский музыкант и основатель культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс с самого начала СВО заявлял, что вина за конфликт лежит на западных странах. Он напоминал о расширении НАТО на восток и призывал представить, как поступили бы США, если бы ядерные ракеты третьих стран были бы размещены в Мексике или Канаде.

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Роджер Уотерс

«Мы (США. — NEWS.ru) злее всех по меньшей мере в 10 раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявлял музыкант в октябре 2022 года.

В феврале 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что не считает неспровоцированной российскую спецоперацию, и осудил провокаторов. Также рокер выступил против поставок западных вооружений Киеву.

Из-за своей позиции Уотерс попал в список украинского сайта «Миротворец», который сам он назвал Kill list (расстрельный список), сообщал Rolling Stone.

«Я в расстрельном списке украинского правительства. И недавно они уже убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут „ликвидирован“. Ну, я на одной из таких картинок», — рассказал Уотерс изданию.

Также в феврале 2023 года стало известно, что концерт основателя Pink Floyd в немецком Франкфурте отменили из-за его высказываний по поводу конфликта России и Украины. Выступление должно было состояться 28 мая того же года.

«В Германии отменили концерт Роджера Уотерса из-за пророссийской позиции — организаторы попытались оправдаться якобы „антисемитскими“ высказываниями музыканта», — писала Readovka со ссылкой на издание The Jerusalim Post.

В сентябре 2022 года концерт Уотерса в Польше отменили после его слов о ситуации на Украине, сообщало РИА Новости. Музыкант должен был выступить в Кракове в апреле 2023 года.

В январе 2024 года издание Variety сообщало, что мультинациональная музыкально-развлекательная компания BMG намерена прекратить сотрудничество с Уотерсом. Причиной СМИ называло высказывания музыканта по ситуации на Украине, в Израиле и США.

Как «запрещали» Эмира Кустурицу

В марте 2022 года Дворец каталонской музыки в Барселоне отменил концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra, передавало РИА Новости.

Как сообщалось, мероприятие, которое должно было состояться 30 марта в Барселоне, отложили на неопределенный срок. Агентство EFE утверждало, что руководство культурного учреждения приняло данное решение из-за недовольства представителей украинской диаспоры, проживающих в Каталонии. Те опубликовали письмо, в котором выступали против шоу Кустурицы из-за положительного отношения режиссера к России.

Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press Эмир Кустурица

Сам Кустурица, комментируя спецоперацию, заявлял, что Россия в феврале 2022 года захотела «прекратить трагедию, которую Киев длит восемь лет».

«Запад рассказывает о ней человечеству, перемешивая причины и следствия. На самом деле, это война против русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма, которое не захотело оставаться с Украиной, враждебной к нему. Причем война против Донбасса была не украинским решением, а американским. Киев лишь подчинился, стянув в Донбасс большую часть своих вооруженных сил», — сказал режиссер в интервью «Известиям».

Кустурица добавил, что к гибели людей в Донбассе и на Украине привели именно действия США, а не введение российских войск. В этом контексте он напомнил, как силы НАТО бомбили Белград.

«Интересно то, что, когда бомбили Сербию, наших погибших называли „сопутствующей жертвой“, а о том, что происходит на Украине, говорят: „Бедные гражданские, бедные дети“. Это все заранее подготовленная концепция, которую не вчера начали воплощать. Это началось с госпереворота на Украине, Майдана, сожженных в Одессе людей», — сказал Кустурица.

Читайте также:

Ответ Валиевой, угроза лидеру Pink Floyd, сбой в Рунете: что будет дальше

Биковича «отменили» на Западе: какой роли лишился актер, что сказал

Кустурица одним фактом обесценил попытки Запада отменить русскую культуру