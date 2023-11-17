Кустурица одним фактом обесценил попытки Запада отменить русскую культуру Кустурица: Запад не сможет «вырвать» Льва Толстого из европейской культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русскую культуру на Западе отменить невозможно, заявил LIFE.ru всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума. По его словам, нельзя, например, выкинуть из истории европейской литературы писателя Льва Толстого.

Я думаю, что до конца отменить русское искусство невозможно. Можно считать, что этим попыткам уже приходит конец, потому что невозможно выкинуть Толстого из истории европейской литературы и культуры в целом. Невозможно отменить то, что Тарковский — один из лучших авторов в мире. Невозможно заменить Шостаковича, — объяснил Кустурица.

Режиссер также добавил, что не боится попасть под санкции Запада из-за поездок в Россию, поскольку Сербия и РФ являются очень близкими странами. По мнению Кустурицы, Соединенные Штаты можно сравнить с умирающим гегемоном, опасающимся скорой кончины.

США — это гегемон, который боится. И это проблема. Штаты очень долго были гегемоном, и сейчас это подходит к концу, — отметил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал русскую культуру частью общей европейской истории и заявил, что ее нельзя просто запретить. По словам политика, запреты на выступление российских артистов в ФРГ не имеют смысла.