Основателей Pink Floyd назвал США наибольшим злом в мире Один из основателей Pink Floyd Уотерс: США злее всех стран в 10 раз

Фото: RW/MediaPunch via www.imago-imag/Global Look Press

Роджер Уотерс

Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире. Он подчеркнул, что «полностью подконтрольные» американские СМИ накачивают людей различными нарративами, например, о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие», передает Rolling Stone.

Мы (США. — NEWS.ru) злее всех по меньшей мере в 10 раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь, — сказал Уотерс.

Музыкант также назвал фейками и пропагандой информацию в западных СМИ о якобы преступлениях российских военных на Украине.

В конце сентября Уотерс разместил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он поинтересовался в обращении, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине, и призвал объяснить свою позицию на этот счет.

Ранее музыкант сообщил, что глава Белого дома Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Уотерс задался вопросом, почему американский президент не призывает украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ.