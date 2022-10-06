«Я в расстрельном списке»: Уотерс рассказал о реакции Киева на слова о РФ Основатель Pink Floyd Уотерс назвал трижды ложью сообщения Запада о «зверствах» России

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роджер Уотерс

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал о реакции Киева на его слова о правоте России. Музыкант попал в список сайта «Миротворец», который сам он назвал «Kill list» (расстрельный список), пишет Rolling Stone.

Я в расстрельном списке украинского правительства. И недавно они уже убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут «ликвидирован». Ну, я на одной из таких картинок, — рассказал Уотерс изданию.

Однако это вовсе не остановило автора «Стены» продолжать оставаться на стороне России. Музыкант уверен, что Запад долгие годы просто подталкивал Москву к конфликту с Киевом.

Россию не следовало подталкивать к вторжению на Украину после того, как они в течение 20 лет пытались избежать этого, предлагая западным правительствам дипломатические меры, — уверен легендарный рокер.

Что же касается западной пропаганды о «зверствах» России на Украине, то все это — трижды ложь.

Все эти сообщения [о зверствах россиян на Украине] это то, что я только что назвал западной пропагандой. Это прямо противоположно слову «российская пропаганда» — «русские вмешались в наши выборы», «это сделали русские». Все это — ложь, ложь, ложь, ложь, — заключил Уотерс.

Ранее Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире. Он подчеркнул, что «полностью подконтрольные» американские СМИ накачивают людей различными нарративами, например, о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие».