Ответ Валиевой, угроза лидеру Pink Floyd, сбой в Рунете: что будет дальше

Фото: Роджер Уотерс, Камила Валиева

Роджер Уотерс, Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации, принципы основателя Pink Floyd Роджера Уотерса могут ударить по его работе, в России случился массовый сбой в работе сайтов и приложений, инцидент произошел на нефтебазе в Санкт-Петербурге — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Валиева ответила на дисквалификацию CAS?

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась в своем Telegram-канале реакцией на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Пост был опубликован спустя несколько часов после решения суда, который отстранил 17-летнюю спортсменку от соревнований на четыре года. На опубликованном видео Валиева исполняет танец под песню Passmurny «Сердце».

«Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили. Где бы мы были? И любовь. И любовь», — говорится в композиции.

В комментариях к посту поклонники поддержали спортсменку. Подписчики пожелали девушке не унывать и отметили, что считают ее лучшей фигуристкой в мире.

«Я не могу понять одного, почему спорт — это теперь политика? Так не должно быть, спорт — это спорт, политика — это политика и они не должны соприкасаться друг с другом. Она на тот момент была ребенком, которому всего 15 лет, ее мучили судами по ночам. <...> И они твари, Ками не такая, Ками самая лучшая в мире чемпионка. И если она не чемпионка у них, то она чемпионка у нас, у нас в России», — добавил пользователь с ником Баунти.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимуляторы. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru призвала дисквалифицировать Спортивный арбитражный суд, который вынес решение по делу Камилы Валиевой. Она назвала CAS несправедливой и ужасной инстанцией.

«Надо бы этот суд до конца его дней дисквалифицировать! Такой несправедливый и такой ужасный. Валиева все-таки одна из лучших в мире», — заявила Тарасова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Также заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение CAS. Она заявила на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена), что не сомневается в невиновности своей подопечной.

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе быть не может», — сказала Тутберидзе.

Кроме того, российский тренер упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме Камилы Валиевой. Тутберидзе добавила, что у нее нет никаких вопросов к подопечной и она продолжит ее поддерживать.

Также заслуженный тренер объяснила, что два года не комментировала ситуацию с допингом, так как это было запрещено.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию», — написала Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Легенда рок-музыки может потерять контракт из-за Украины

Мультинациональная музыкально-развлекательная компания BMG намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, сообщает издание Variety со ссылкой на осведомленные источники. Причиной угрозы карьере исполнителя называют заявления музыканта по ситуации на Украине, в Израиле и США.

«Компания BMG намерена расстаться с Роджером Уотерсом, сооснователем Pink Floyd, чьи подстрекательские высказывания в адрес Израиля, Украины и Соединенных Штатов вызвали немало споров», — говорится в материале издания.

Контракт с музыкантом был подписан в 2016 году. Компания намеревалась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Однако новый генеральный директор BMG Томас Кесфельд, вступив в должность, отменил сделку. Теперь компания намерена полностью прекратить сотрудничество с музыкантом, отмечают источники издания.

Роджер Уотерс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что появление на российском ТВ угрожает другим проектам западных звезд. Он назвал это последствие абсурдным. В ходе программы ведущие предложили британскому музыканту переехать в Россию. В ответ он их поблагодарил и отметил, что рад напрямую обращаться к россиянам.

До этого основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».

Фото: Alterna2/CC BY 2.0/via Wikimedia Commons Роджер Уотерс

Массовый сбой в Рунете: что это было?

30 января около 19:20 по московскому времени жители России и других стран пожаловались на неполадки в работе сайтов и ресурсов с доменом RU.

«Читатели сообщают о массовом сбое сайтов в сегменте RU. Как минимум в Петербурге не открываются сайты Dzen.ru, сайты СМИ и другие интернет-сервисы. Не работают мобильные приложения, включая банковские. Что конкретно происходит, неизвестно. „Фонтанка“ обратилась к экспертам, те называют сбой DNS в качестве наиболее вероятной причины. Если простым языком, DNS — это система, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес. За счет нее, например, можно написать в строке адреса fontanka.ru, а не присвоенный нашему сайту ip — набор из четырех чисел», — писала «Фонтанка».

Через некоторое время Telegram-каналы рассказали, что в России «упал» интернет — мониторинговые сайты говорили о сбое работы DNSSEC, из-за чего интернет отсутствовал почти у всех мобильных провайдеров и операторов. Проблема коснулась только сайтов домена RU — при попытке открыть ссылку браузер просто не мог подключиться к серверу. О проблемах с DNSSEC — набором расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных, писал в том числе и портал «Код Дурова».

«Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак. В доменной зоне RU перестали открываться сотни сервисов и сайтов. Сбой в работе доменной зоны .ru произошел на стороне автономной некоммерческой организации „Координационный центр национального домена сети Интернет“, которая уже занимается его устранением», — отметил источник.

Больше всего жалоб на проблемы с интернетом поступало от жителей Москвы и области, также и из других регионов — Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.

Спустя несколько часов техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .Ru, была устранена, сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов .RU/РФ.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации», — сказали в центре.

Там также сообщили, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования.

«В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования», — говорилось в сообщении.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что напугало жителей Петербурга ночью?

Утром 31 января «Фонтанка» написала, что жители Петербурга и Ленобласти проснулись ночью от грохота. По информации газеты, в Красногвардейском районе взрыв слышали около 04:40. По данным «Фонтанки», примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе Ленобласти. «Фонтанка» сообщала, что жители в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга рассказывали, что у них дребезжали окна. ТАСС передавал, в аэропорту Пулково вводили план «Ковер», который действовал с 03:53 до 05:11.

После этого «Фонтанка» опубликовала фотографии автомобилей, поврежденных из-за, предположительно, беспилотника, упавшего в Санкт-Петербурге. Как свидетельствуют фото, сделанные местными жителями, авто были припаркованы рядом со зданием компании по переработке нефти «Невский мазут». На кадрах видны легковые автомобили и большегруз с выбитыми стеклами и посеченными обломками дрона кузовами. Кроме того, в результате инцидента была повреждена цистерна. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Территория была оцеплена, на месте работали оперативные службы. По информации 78.RU, пожара на предприятии не случилось. Руководство компании от комментариев отказалось.

Кроме того, «Фонтанка» сообщала, что момент предполагаемого падения украинского беспилотника на территории компании «Невский мазут» попал на камеры Третьего троллейбусного парка. По данным источника «Фонтанки», дрон был сбит комплексом С-400. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Фонтанка» опубликовала видео, на котором видно яркую вспышку в ночном небе над троллейбусным парком. По информации «Фонтанки», БПЛА, предположительно, был поражен над Колпино в 04:20, его обломки упали в 04:50 на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе.

Позднее в Смольном заявили, что при инциденте на территории компании «Невский мазут» пострадавших нет. В администрации добавили, что на месте происшествия проводились следственные мероприятия.

«По инциденту на Глухоозерском шоссе в настоящее время идут следственные мероприятия. Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации»,— сообщили в Смольном.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он сказал, что жители нескольких кварталов в районе Глухоозерского шоссе услышали громкий хлопок этой ночью. По его словам, инцидент потребовал внимания силовых ведомств, однако ни пострадавших, ни повреждений имущества нет.

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал Беглов.

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