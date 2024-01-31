Лидер Pink Floyd потеряет контракт из-за своей позиции по Украине Variety: BMG откажется от работы с Уотерсом из-за его заявлений об Украине

Фото: IMAGO/Andre VIOLATTI/Ato Press/Global Look Press

Мультинациональная музыкально-развлекательная компания BMG намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, сообщает издание Variety со ссылкой на осведомленные источники. Причиной называют высказывания музыканта по ситуации на Украине, в Израиле и США.

Компания BMG намерена расстаться с Роджером Уотерсом, сооснователем Pink Floyd, чьи подстрекательские высказывания в адрес Израиля, Украины и Соединенных Штатов вызвали немало споров, — говорится в материале издания.

Контракт с музыкантом был подписан в 2016 году. Компания намеревалась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Однако новый генеральный директор BMG Томас Кесфельд, вступив в должность, отменил сделку. Теперь компания намерена полностью прекратить сотрудничество с музыкантом, отмечают источники издания.

Ранее Роджер Уотерс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что появление на российском ТВ угрожает другим проектам западных звезд. Он назвал это последствие абсурдным. В ходе программы ведущие предложили британскому музыканту переехать в Россию. В ответ он их поблагодарил и отметил, что рад напрямую обращаться к россиянам.

До этого основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».