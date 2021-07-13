СМИ: Боярского госпитализировали с коронавирусом

Советский и российский актёр и музыкант Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передаёт Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

По информации издания, COVID-19 у артиста седьмой день, медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад. По данным журналистов со ссылкой на Боярского, он чувствует себя нормально.

В феврале в Сети появились публикации о якобы госпитализации Боярского из-за прививки от COVID-19, но его супруга Лариса Луппиан опровергла эти слухи. Женщина добавила, что у супруга было «какое-то воспаление».

16 февраля 71-летний артист почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Луппиан вызвала скорую, медики приняли решение отвезти Боярского в больницу. По словам жены Боярского, она сделала это, памятуя, как в прошлом году актёр упал в обморок после того, как ему сделали прививку.

Михаил Боярский известен ролью д'Артаньяна в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), а также в продолжениях ленты — «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Ещё одним заметным образом Боярского стал казак Мосий Шило в «Тарасе Бульбе» (2008).