Скончался известный рок-музыкант

В возрасте 70 лет ушел из жизни известный финский музыкант Антти «Ана» Таммилехто — бас-гитарист, композитор и актер, информация о его смерти появилась в профиле Discogs. Музыкант также известен по роли в фильме «Рок-н-ролл не умрет» (2006).

Таммилехто прославился как участник старейшей финской рок-группы The Boys (Jussi & The Boys), основанной в 1964 году, где играл вместе со своим братом — певцом Пеккой Таммилехто (скончался в 2011 году). Также музыкант работал в коллективах Freud Marx Engels & Jungissa, Grand Slam, Kalle Kiwes Blues Band и других.

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