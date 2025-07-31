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31 июля 2025 в 16:52

Скончался известный рок-музыкант

Скончался рок-музыкант Антти Таммилехто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 70 лет ушел из жизни известный финский музыкант Антти «Ана» Таммилехто — бас-гитарист, композитор и актер, информация о его смерти появилась в профиле Discogs. Музыкант также известен по роли в фильме «Рок-н-ролл не умрет» (2006).

Таммилехто прославился как участник старейшей финской рок-группы The Boys (Jussi & The Boys), основанной в 1964 году, где играл вместе со своим братом — певцом Пеккой Таммилехто (скончался в 2011 году). Также музыкант работал в коллективах Freud Marx Engels & Jungissa, Grand Slam, Kalle Kiwes Blues Band и других.

Ранее в Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался Майкл Динвидди — выдающийся американский драматург, актер, сценарист, видный театральный деятель. Он известен также как крупнейший исследователь и популяризатор «черного театра», ориентированного на темнокожих зрителей. Работал профессором и историком.

До этого не стало известного американского музыканта, автора песен и исполнителя кантри-баллады Sweet Dreams Томми МакЛэйна. Кантри-балладу американского исполнителя не стоит путать с одноименной композицией участников проекта Eurythmics Дэйва Стюарта и Энни Леннокс.

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