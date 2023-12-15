Премьер Большого театра Родькин рассказал о том, как поддерживал Цискаридзе Премьер БТ Родькин рассказал, как поддержал Цискаридзе в сложный для него период

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Николай Цискаридзе

Одним из самых трудных этапов жизни балетного танцора Николая Цискаридзе стало завершение его сотрудничества с Большим театром, рассказал в интервью NEWS.ru ученик Цискаридзе, премьер БТ Денис Родькин. Из Большого театра Цискаридзе ушел в 2013 году по инициативе прежнего директора БТ Анатолия Иксанова, который не продлил трудовой контракт с артистом. Родькин уточнил, что в тот период активно поддерживал наставника.

Я поддерживал Николая Максимовича как мог, звонил ему, говорил, что если что-то надо, то я рядом. Ему было непросто — все-таки более 20 лет проработал в Большом театре, — рассказал Родькин.

Он напомнил, что почти сразу после увольнения из БТ Цискаридзе пригласили занять должность ректора Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Теперь танцовщик, который в конце декабря отметит 50-летний юбилей, «передает свои знания молодежи».

И это прекрасно, что Николай Максимович может в полной мере проявить свои педагогические способности и управленческие, — резюмировал ученик мэтра.

Ранее Родькин рассказал о том, как попытки отмены русской культуры Западом потерпели фиаско. По его словам, зарубежные артисты с удовольствием соглашаются играть в российских постановках и мир настолько зависим от русской культуры, что ее невозможно отменить.

Премьер БТ также дал оценку ажиотажу вокруг билетов на новогодние постановки «Щелкунчика». Он выразил убежденность, что спектакли должны быть доступны для всех, а не только для «избранных».