«Должны быть доступными»: премьер Большого театра о билетах на «Щелкунчика» Премьер БТ Родькин: «Щелкунчик» должен быть доступен всем, а не только избранным

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Люди в очереди за билетами на спектакль «Щелкунчик»

Билеты на спектакли Большого театра должны быть доступны для всех, а не только для «избранных», выразил свою точку зрения в интервью NEWS.ru премьер БТ Денис Родькин. Он пояснил, что хотелось бы не допускать ситуаций, аналогичных недавней — когда очереди за билетами на спектакль «Щелкунчик» достигли «километровых размеров».

Сколько людей пытаются попасть на «Щелкунчика», километровые очереди. Причем задолго уже, как я понимаю, билетов на этот спектакль нет, — отметил танцовщик.

Родькин затруднился назвать виновников сложившейся ситуации — «перекупщики виноваты или кто-то другой». Он выразил сожаление тем фактом, что люди стоят на ветру и морозе в надежде попасть на спектакль — «в партер, на балкон, куда угодно» — и им это не удается.

В Большом и раньше имел место дефицит билетов, вспоминает премьер. Более того, он сам впервые попал на спектакль театра, только «когда уже там работал».

Я затрудняюсь ответить, каким образом можно решить эту проблему [с билетами]. Но билеты однозначно должны быть более доступными, искусство должно быть не для избранных, а для всех, — резюмировал артист.

Ранее несколько недель назад у Государственного академического Большого театра собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет «Щелкунчик». Территорию перед учреждением контролировала полиция. Были инциденты, когда перед кассами начинались беспорядки: 11 ноября более 500 человек выстроились в ожидании билетов и два человека даже пострадали в давке, им вызвали скорую помощь.

После этого с поста директора Большого театра уволился Владимир Урин. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, причиной его увольнения могли стать скандалы, связанные с продажей билетов на «Щелкунчика», а также возраст.