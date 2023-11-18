У Большого театра вновь выстроилась очередь за билетами на «Щелкунчика»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет «Щелкунчик», передает РИА Новости. Территорию перед учреждением контролирует полиция.

Также за поведением желающих приобрести билет присматривают охранники театра. Ранее были инциденты, когда перед кассами начинались беспорядки: так, 11 ноября более 500 человек выстроились в ожидании билетов, сформировались три очереди длиной несколько десяткой метров. Два человека даже пострадали в давке. Гражданам вызвали скорую помощь.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что необходимо изменить систему продажи билетов на легендарный балет. По ее словам, в качестве компромисса можно на 3–5 дней объявлять аукцион, в ходе которого люди будут приобретать билеты на это представление, а вырученные деньги пускать на развитие театра или на благотворительность. Депутат отметила, что история с балетом «Щелкунчик» продолжается десятилетиями, и столько же лет работает целая группа жуликов, которые продают место в очереди в кассу с билетами за огромные деньги.

До этого директор ГАБТ Владимир Урин заявил, что количество показов «Щелкунчика» в театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз. В новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза.