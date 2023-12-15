Премьер Большого театра объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру Премьер БТ Родькин: попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Денис Родькин

Зарубежные артисты с удовольствием соглашаются играть в российских постановках, тем самым доказывая, что попытки западных политиков отменить русскую культуру провалились. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал премьер Большого театра Денис Родькин, добавив, что мир настолько зависим от русской культуры, что ее невозможно отменить.

Как режиссер и продюсер он поставил крупное шоу, которое с успехом идет на трех площадках — в «Дубай-опера» в Дубае, Кремлевском дворце в Москве и Санкт-Петербурге. Родькин подчеркнул, что в дубайской постановке, помимо лучших танцоров из России — Большого и Мариинского театров — принимают участие также артисты из Нидерландов, Берлинской оперы и «Ла Скала».

Все они счастливы, тем, что я и моя команда пригласили их работать, — отметил артист и продюсер.

По его словам, зарубежные артисты, так же как и российские, не понимают ситуации, в которой Запад пытается отменить русскую культуру. Такого быть не должно, впрочем, подчеркивает Родькин, все попытки отмены нашей культуры на Западе уже потерпели фиаско. Дело в том, что и в прошлом году, и в нынешнем на западных площадках «звучит русская классика» и западные исполнители с удовольствием участвуют в российских постановках.

И зарубежные коллеги каждый раз подчеркивают: мир настолько зависим от русской культуры, что отменить ее невозможно, — говорит артист.

Премьер Большого театра выразил убежденность, что культура не должна страдать из-за политических амбиций западных лидеров.

Ранее Родькин выразил свою точку зрения на ажиотаж вокруг продажи билетов на новогодние постановки «Щелкунчика». По его мнению, билеты на спектакли Большого театра должны быть доступны для всех.

В начале декабря с поста директора Большого театра уволился Владимир Урин. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, причиной его увольнения могли стать скандалы, связанные с продажей билетов на «Щелкунчика», а также возраст.