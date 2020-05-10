Правительство выделило 3,8 млрд руб. в помощь Эрмитажу и Большому театру

Правительство России направило 3,8 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку Государственного Эрмитажа и Большого театра во время пандемии коронавируса.
В распоряжении за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова отмечено, что субсидии выделены «в целях оказания государственной поддержки бюджетным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Минкультуры России распределит сумму, оценив потребности каждого учреждения.
Как писал NEWS.ru, московским застройщикам предоставят отсрочку по аренде земли за второй квартал, чтобы помочь справиться с кризисом.
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