Познер не считает Пушкина русским писателем

https://static.news.ru/photo/f6d6c6d8-a023-11eb-aab5-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер высказал своё мнение по поводу творчества классика мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина. По мнению телеведущего, поэт, прозаик и драматург не является русским писателем.

Познер сказал, что восхищается произведениями Пушкина. Он любит «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Бориса Годунова», однако любимым творением мастера для ведущего остаются «Повести Белкина». Журналист подчеркнул, что не считает Пушкина русским писателем, объяснив это тем, что литератор своим мастерством «излучает радостный свет» и позитив, непривычный для русского человека.

Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нём есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя. До Пушкина не было живого литературного русского языка, — написал телеведущий на своём сайте.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Познер считает, что именно Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза. Хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем.

Он объяснил, что Горбачёв лишь хотел «другого Советского Союза», но он собирался сохранить его. Другое дело, что просто не сумел.