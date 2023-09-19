Песков простился со звездой «Солдат» Гришечкиным: скорбные фото у гроба Вячеслав умер в минувшую субботу

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным у Московского театра на Юго-Западе

Церемония прощания с Вячеславом Гришечкиным началась в 12:00 в Театре на Юго-Западе. Актера кремируют и похоронят на Хованском кладбище в Москве.

Вячеслав Гришечкин скончался 16 сентября. Звезде сериала «Солдаты» был 61 год. Последние дни он провел в реанимации, куда был доставлен из реабилитационного центра в Одинцово. Врачи диагностировали у актера психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголем. В ночь на 16 сентября его сердце остановилось.

На прощание с Гришечкиным пришли Игорь Угольников, Анатолий Кот, Олег Леушин, Валерий Афанасьев, Александр Песков, Юлия Захарова и многие другие. Актриса из сериала «Счастливы вместе» появилась на церемонии в состоянии алкогольного опьянения. Журналисты SHOT сняли ее на видео. Захарова плакала и говорила, что не верит в смерть друга.

В театре многие вспоминали Гришечкина и его творческий путь. Олег Леушин рассказал, что именно в этом месте Вячеслав впервые начал выходить на сцену.

«Еще будучи мальчишкой, школьником, Слава Гришечкин пошел записываться в кружок в Дом пионеров и попал в театральный. Это замечательная ошибка, которая подарила нам замечательного артиста, потрясающего человека, партнера, учителя, мастера. Много чего хочется сказать, о многом хочется умолчать, оставить для себя. Но Слава оставил огромный творческий душевный след. Он многому нас научил», — цитирует «СтарХит» Леушина.

Скорбные снимки с прощания с Гришечкиным — в фотогалерее NEWS.ru.