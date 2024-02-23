«Однажды в России», Шаляпин и Кучера, Африка: как живет Александр Пташенчук

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Александр Пташенчук

Актер и юморист Александр Пташенчук прославился благодаря участию в шоу «Однажды в России». Чем он занимается сейчас, как живет, с кем из коллег у артиста были конфликты?

Чем известен Пташенчук

Александр Пташенчук родился 22 августа 1985 года в украинском городе Веселиново, но вскоре после его рождения семья переехала в Якутию, в Нерюнгри.

После окончания школы он поступил в Алданский политехнический техникум на электрика, где проучился три года. После этого Пташенчук переехал в Москву и поступил в Московский государственный институт культуры (МГУКИ).

Еще в школьные годы будущий артист начал играть в КВН. После общегородского КВН он помогал с выступлением брату, который поступил в ЯГУ. Там его заметили и пригласили в команду «Мультики». Спустя еще два года его взяли в коллектив «Дежа Вю».

В 2014 году Пташенчук начал сниматься в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ. Этот проект сделал его популярным.

Помимо этого, юморист принимал участие в программах «Кулинарный поединок», «Перезагрузка», «Импровизация», «Это миниатюры» и других. Также Пташенчук снимался в картинах «Я худею», «Триада», «Идеальная семья», «Миша — выше», «Модный синдикат» и «Снег, сестра и росомаха».

Что известно о личной жизни Пташенчука

Александр Пташенчук не раскрывает подробностей личной жизни. 38-летний юморист не женат, детей у него тоже нет.

По данным СМИ, на протяжении шести лет он встречался с Анной Тинс из шоу «Голос» и даже собирался жениться на ней, но в итоге пара рассталась.

Почему Пташенчук поругался с Шаляпиным и Кучерой

В 2023 году Александр Пташенчук принял участие в проекте «Звезды в Африке», где поругался с певцом Прохором Шаляпиным.

Артисты поссорились на лобном месте 5 ноября. Пташенчук хотел шуткой поддержать коллегу по шоу «Однажды в России» Михаила Стогниенко, который покинул проект в предыдущей серии.

Пташенчук принес фотографию Стогниенко и сказал об «исчезновении мальчика». Певец перебил его и предложил начать принимать таблетки, подчеркнув, что Стогниенко — не мальчик, а «упитанный мужчина».

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Тупая длинная палка», — высказывался Пташенчук.

Также звезда «Однажды в России» конфликтовал с актером Оскаром Кучерой.

«Главное противостояние у меня сложилось с Оскаром Кучерой. Но, я считаю, это противостояние было плюс-минус чистым и справедливым. Это такой телеконфликт, который был абсолютно понятным и приемлемым с любой точки зрения. Он стал лидером в своей коалиции, и по закону жанра мы с ним периодически отстаивали свои интересы и интересы своих ребят», — делился он.

Чем сейчас занимается Пташенчук

Александр Пташенчук продолжает сниматься в шоу «Однажды в России».

После участия в «Звездах в Африке» он признавался, что у него есть желание принять участие еще в одной экстремальной передаче.

«Теперь я знаю, как действовать в подобных обстоятельствах, что нужно делать, а чего лучше не делать. Мне хочется испытать себя еще раз, а может, и не один, но уже с тем опытом, который дала мне Африка», — говорил артист.

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