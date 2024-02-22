«Однажды в России», «Холоп», работа за кадром: как живет Давид Цаллаев

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Давид Цаллаев

Актер юмористического жанра и режиссер Давид Цаллаев прославился благодаря участию в шоу «Однажды в России». В каких еще проектах задействован юморист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Цаллаев

Давид Цаллаев родился 17 октября 1982 года во Владикавказе. Еще в школьные годы он начал играть в КВН.

Окончив школу, в университете, куда он поступил на факультет энергетики, Цаллаев продолжил выступать в КВН. Как капитан команды «Пирамида» (сборная Северной Осетии — Алании) участвовал в Высшей лиге КВН до 2008 года. Затем в 2009 году привез свою команду в Юрмалу и следующем году — на летний Кубок.

«Команда зародилась очень просто: это еще в студенческие времена мы играли в КВН, соревновались, присматривались друг к другу, потом решили объединиться в более сильную команду. Мы не думали, мы очень любили эту игру и мечтали о достижениях. Много работали и максимально старались получать удовольствие от того, что делаем. Изначально мы пошли по такой концепции — показывали только то, что нам самим кажется смешным. Не отталкивались от того, что может развеселить публику в Москве или в других городах, что сейчас кажется очень важным для многих. В итоге мы пришли к этому важному компромиссу — стали смеяться вместе. Мы стали играть вне Северной Осетии и играли успешно. Наш юмор стал международным», — делился артист.

В 2008 году Цаллаев стал продюсером шоу Comedy Woman на ТНТ. В 2010 году принял участие в проекте «Comedy Баттл», а после выступил сценаристом передачи Stand Up.

В 2014 году в эфире ТНТ стартовало шоу «Однажды в России». Цаллаев выступил в роли креативного продюсера, автора и участника проекта.

В 2018 году состоялась премьера фильма «Zомбоящик», где юморист работал креативным продюсером.

С 2012 года Цаллаев женат на Мадине Гиоевой, дочке Олега Гиоева, известного в Северной Осетии предпринимателя, помогавшего при восстановлении разрушенной террористами школы в Беслане. Бизнесмен был убит в 2007 году в Москве. У пары есть дочь Амина.

Чем Цаллаев занимается сейчас

Давид Цаллаев продолжает творческую деятельность. Он работает в шоу «Однажды в России».

Также звезда продюсирует фильмы и сериалы, среди которых «Стас», «Отель Браун», «Холоп-2», «Конец славы» и другие. Юморист признавался, что сейчас ему больше нравится быть за кадром.

«Я сейчас предпочитаю больше работу за кадром, потому что, во-первых, не считаю себя актером. Это отдельная тяжелая, сложная работа. Организовывать людей у меня получается лучше, и мне удобнее и проще наблюдать за процессом со стороны, чем видеть в кадре себя. И гораздо больше проектов можно делать за кадром, чем участвовать где-то как актер, выполнять какое-то задание сценарное. У меня это не очень хорошо получается. Нужно быть более гибким и более профессиональным актером, а я больше автор и сценарист. Мне больше нравится за кадром», — рассказывал Цаллаев.

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