«Слово пацана», защита Урганта, СВО: как сейчас живет актер Антон Богданов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Богданов

Актер Антон Богданов обрел популярность после съемок в сериале «Реальные пацаны». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Антон Богданов

Антон Богданов в 39 лет продолжает сниматься в кино. В 2023 году он вернулся к своей роли в финальном сезоне «Реальных пацанов». Проект артист покинул пять лет назад. Он признался в интервью NEWS.ru, что на это решение повлиял совет коллеги Константина Хабенского, который заявил, что «надо иногда из некоторых штанов вырастать».

На 2024 год с Богдановым запланированы премьеры фильма «Культурная комедия» и сериала «Из поморов мы». Последние годы артист активно занимается продюсированием и режиссурой. В январе он сообщил, что приступает к работе над новым проектом. Также у него в планах снять детский сериал.

«Сейчас я приступаю к съемкам сериала как режиссер. Я три года снимал собственные картины, и как-то стали приглашать и на сторонние проекты. Будет первый опыт съемки для чужого продакшена. Это в апреле стартует. Летом очень надеюсь снять третью часть „Ивана Семенова“, заключительную часть трилогии про нашего рыжего хулигана», — рассказал актер.

Киносъемки Богданов совмещает с театральной деятельностью. Артист гастролирует по России со спектаклями «Отпетые мошенники» и «Собачье сердце».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Богданов

Что известно об отношении Богданова к СВО

В ноябре 2023 года актер записал видео, на котором передал привет бойцам 1-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты из Мурманской области и сообщил, что регулярно навещает военных в госпиталях.

«Пацаны, морпехи 61-й бригады, Спутник. Огромный вам привет из Мурманска, здесь уже снег. Пацаны, удачи вам, веры в себя, сил. Победа будет за нами! Дома ждут. Поддерживаем как можем. Ездим в госпитали к пацанам. Давайте не попадайтесь там, берегите себя и друг друга. Все будет хорошо», — сказал Богданов.

Что Богданов говорил про Ивана Урганта

Антон Богданов считает, что после начала спецоперации многие артисты спонтанно опубликовали черный квадрат в социальных сетях. К их числу актер отнес и телеведущего Ивана Урганта.

«Ну вывесил он в своих соцсетях этот черный флаг. Мне кажется, спонтанно многие вывесили черные флаги. Позже некоторые поняли свою ошибку. Другое дело, когда писали или пишут „Мне стыдно быть русским“. Тут страна вправе поставить ультиматум: „Стыдно — уезжай“. Но Ваня-то не уехал, он в России. Плохого не говорил! Не знаю я всей этой „кухни закулисья“, да мне и не нужно знать», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Актер также считает, что не нужно препятствовать возвращению уехавших из России артистов. По его мнению, с их деятельностью и поступками разберутся правоохранительные органы.

«Наверное, пусть возвращаются, сотрудники органов проведут с ними правильные беседы. После чего уехавшим-вернувшимся хорошо бы попросить прощения у россиян. Именно тем, кто из-за бугра поливал нашу страну грязью», — добавил Богданов.

Что известно о личной жизни Антона Богданова

Первой женой актера стала девушка по имени Полина, с которой он познакомился в студенческие годы. После рождения сына Демьяна они начали много ссориться из-за частых отъездов артиста на съемки, позднее супруга изменила Богданову с его коллегой Станиславом Тляшевым, известным по роли Эдика в сериале «Реальные пацаны». После развода актер наладил отношения с бывшей женой.

«У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом», — рассказал Богданов в программе «Судьба человека».

В декабре 2023 года актер женился на бизнесвумен и нутрициологе Лауре Кемстач. Женщина воспитывает 15-летнего сына, актера Леона Кемстача. Молодой человек получил известность благодаря роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он находится в хороших отношениях с отчимом.

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