«Дал мне наставления»: актер Кемстач из «Слова пацана» об отчиме Богданове Леон Кемстач: отчим Богданов очень помог в работе над ролью в «Слове Пацана»

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Леон Кемстач в роли Андрея по кличке Пальто

Актер Леон Кемстач из сериала «Слово пацана» рассказал NEWS.ru, что отчим Антон Богданов очень помог ему в работе над главной ролью в сериале. Богданов давал пасынку советы и наставления, которые помогли ему влиться в рабочий процесс.

Отчим помогал, но не так, чтобы мы с ним перед каждым съемочным днем сидели и репетировали. Он дал мне наставления с точки зрения актерской в начале съемок, сказал пару слов, которые помогли мне понять, что и как нужно делать, как влиться в процесс. Конечно, если я что-то не понимал, я ему звонил писал и он мне отвечал. И это очень помогало, — рассказал эксклюзивно NEWS.ru Леон Кемстач.

Мама актера Лаура Кемстач, отметила, что ее муж Антон Богданов очень гордится успехами пасынка в кино. Семья Кемстач-Богданова получила много положительных отзывов о работе Леона в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» от коллег-актеров.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие традиционным ценностям. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов.