Звезда «Реальных пацанов» ушел из сериала после слов Хабенского Актер Богданов связал свой уход из сериала «Реальные пацаны» с советом Хабенского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Богданов

Режиссер и актер Антон Богданов признался NEWS.ru, что решил уйти из популярного сериала ТНТ «Реальные пацаны» после совета коллеги Константина Хабенского. По словам Богданова, он вырос из своего образа и не хотел существовать в нем даже в рамках сценария.

Из «Реальных пацанов» в итоге я ушел сам лет пять назад (Богданов играл роль Антохи, друга главного героя Коляна. — NEWS.ru). Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария, — объяснил Богданов.

Актер признался, что «честно сказал» о своем решении продюсерам и режиссеру «Реальных пацанов». Те отнеслись к его планам с пониманием.

Мы договорились о том, что сколько-то серий я должен отработать, чтобы никого не подвести. Отработал — и моего персонажа вывели из сценария, — отметил Богданов.

Ранее актер Данила Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию армии, что Козловский счел клеветой в его адрес.

Иск Козловского был принят спустя три месяца, как он его подал. Также ответчиком по иску обозначен ТАСС, который в апреле 2023 года со ссылкой на источники писал о проверке актера на дискредитацию ВС РФ.

Уточняется, что к своему требованию возбудить дело против Козловского Бородин привел слова актера из интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), где тот якобы призывал выходить на митинги. Но на самом деле Виталий процитировал слова актера со съемок сериала о революции.