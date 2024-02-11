Стало известно, как сейчас живет ведущая Comedy Woman Наталья Еприкян

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Наталья Еприкян

Актриса юмористического жанра и продюсер Наталья Еприкян прославилась благодаря проекту Comedy Woman. Как она живет после закрытия шоу, чем занимается?

Чем известна Еприкян

Наталья Еприкян родилась 19 апреля 1978 года в Тбилиси. Она окончила физико-математическую гимназию в родном городе и получила специальность математика-экономиста в Российской экономической академии имени Плеханова.

С детства Еприкян выступала на утренниках и исполняла сразу несколько ролей в школьных постановках. В 2004 году она вошла в состав команды КВН «Мегаполис» и вместе с коллегами по сцене в том же году стала чемпионом Премьер-лиги КВН. В 2005 году команда получила награду «Малый КиВиН в светлом».

«Я еще со времен КВН Наталья Андреевна. Представьте себе: выходит маленькая такая женщина, довольно просто одетая, зато на шее меховое боа, и не просто Наташа, а еще и Андреевна. Это было довольно комичное сочетание: все остальное очень плохо, зато писец на шее и с отчеством», — рассказывала артистка.

В 2008 году на канале ТНТ состоялась премьера шоу Comedy Woman. Еприкян выступила в роли его организатора и идеолога. Проект выходил до 2020 года.

«Признаюсь, идею пробивать было очень трудно. Все привыкли к мужским юмористическим шоу, а вот женское оказалось диковинкой. Кому оно может быть интересно? Поначалу, если честно, в эту идею не особо поверили ни телевизионщики, ни продюсеры, да и я сама сомневалась, что все получится. Но при этом бросилась в омут с головой. Прошло два года, прежде чем шоу Comedy Woman вышло в телеэфир канала ТНТ. До этого, нащупывая свой формат, мы выступали в клубах», — вспоминала она.

Еприкян выступала одним из авторов сценария сериала «Универ». Также она принимала участие в передачах «Вечерний Ургант», «Слава богу, ты пришел!», «Cosmopolitan Видеоверсия» и других.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Наталья Еприкян

Что известно о личной жизни Еприкян

Наталья Еприкян не раскрывает подробности личной жизни.

После того как в СМИ появились слухи о ее романе с ведущим Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым, она сообщила, что давно замужем.

Поклонники предполагают, что «таинственным мужем» артистки является дизайнер и музыкант Кахабер Цискаридзе, фотографии с которым часто появляются в Сети. Однако подтверждения этой информации нет.

Почему закрылось шоу Comedy Woman

Программу Comedy Woman закрыли в 2020 году из-за низких рейтингов. Зрители не смогли принять перемены, произошедшие в коллективе. Шоу по очереди покидали значимые для проекта артистки: первой ушла Елена Борщева, следом — Наталья Медведева, потом — Полина Сибагатулина.

По информации СМИ, участницы уходили из программы из-за плохих отношений внутри коллектива. По слухам, Наталья Еприкян забирала себе большую часть гонорара.

«Было такое напряжение с Наташей... Не то чтобы прямо боялись... Но в любом случае ее неодобрительный взгляд сказывался. Ну, короче, было нездоровое состояние. Я бы так сказала», — высказывалась Медведева о работе с Еприкян в интервью Елене Ханге.

При этом сама Еприкян заявляла, что неизбежен момент, когда «человек просто кончается в юморе».

Чем Еприкян занимается сейчас

После закрытия шоу Comedy Woman Наталья Еприкян на какое-то время пропала с экранов. При этом СМИ писали, что артистка продолжает выступать на частных мероприятиях. По информации некоторых источников, за один вечер Еприкян может заработать 1,7 млн рублей.

В июне прошлого года артистка вместе с Полиной Сибагатуллиной вернулась на канал ТНТ — она снялась в выпуске передачи «Концерты».

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