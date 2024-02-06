Киркоров, замена Нагиева, шоу «Голос»: как живет телеведущая Яна Чурикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Чурикова

Журналистка Яна Чурикова в 2022 году заменила Дмитрия Нагиева в роли ведущей в проектах «Голос» и «Голос. Дети». Как она живет сейчас, почему поссорилась с Филиппом Киркоровым?

Чем известна Чурикова

Яна Чурикова родилась 6 ноября 1978 года в Москве. Школу окончила в Венгрии.

После школы поступила в МГУ имени М. В. Ломоносова на отделение телевидения и радиовещания факультета журналистики. В 2000 году Чурикова защитила дипломную работу и поступила в аспирантуру.

С 1996 года была корреспонденткой в программе «Времечко» на канале АТВ. В 1998–2002 годах Чурикова вела на MTV передачи «Большое кино» и «12 злобных зрителей».

В апреле 2002 года журналистка начала работать на Первом канале. Сначала она вела молодежную развлекательную программу «Объектив», затем работала в передачах «Доброе утро», «Фабрика звезд», «Золотой граммофон», «История песни», «Жестокие игры».

С 2002 по 2004 год Чурикова была заместителем начальника отдела производства программ «MTV Россия». С 2009 года она стала комментатором полуфиналов и финалов Евровидения.

В 2014 году Чурикова вела церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. В 2017 году ее назначили послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а в 2018 году — федеральным послом чемпионата мира по футболу.

Что известно о личной жизни Чуриковой

Первый раз Яна Чурикова вышла замуж в 2005 году за режиссера-постановщика Ивана Цыбина. Пара была вместе до 2009 года.

«Мы встретились на съемках программы „Кумиры + кумиры“, где я была одной из участниц, а Ваня — режиссером-постановщиком. Мне понравилось, как он работает. Я люблю профессионалов. Когда вижу, что человек на месте, подхожу и говорю ему об этом. Я намекнула Ване, что мне нравится, как он работает. Ваня расцвел», — вспоминала телеведущая.

Ее вторым супругом стал ведущий Денис Лазарев. Пара зарегистрировала отношения в 2011 году, в 2016-м они развелись. В браке родилась дочь Таисия.

В 2022 году Чурикова в интервью журналистке Алене Жигаловой сообщила, что состоит в отношениях с мужчиной по имени Кирилл.

«Он руководит одним крупным спутниковым оператором. У нас служебный роман, но не до конца служебный, потому что мы не работаем вместе», — призналась она.

Почему Чурикова поссорилась с Киркоровым

Яна Чурикова рассказывала, что у нее был конфликт с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за конкурса «Евровидение». Поп-король обиделся на телеведущую, когда услышал, как она высказалась о работе российского жюри.

По ее словам, отношения с певцом стали «натянутыми» после Евровидения, состоявшегося в 2011 году.

«Я сказала, что мне не понравилось, как отработало жюри, в целом институт жюри я поставила под сомнение. Но поскольку российское жюри проголосовало так, как проголосовало, то есть, на мой взгляд, оно недооценило некоторых артистов, которых могло бы оценить высоко. Как выяснилось, Филиппа это почему-то задело персонально. В итоге он сказал: „Ты не поддержала меня морально. Все, ты мне больше не подруга!“» — утверждала Чурикова в YouTube-шоу «Макарена».

Чем сейчас занимается Чурикова

С 2022 года Яна Чурикова стала ведущей проектов «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале, заменив Дмитрия Нагиева.

Три года назад она также запустила YouTube-проект «Фабрика звезд с Яной Чу», в рамках которого к ней на интервью приходят бывшие участники шоу.

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