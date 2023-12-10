Уход из Comedy Woman, ЭКО, муж-бодибилдер: куда пропала комик Елена Борщева Юмористка Елена Борщева призналась, что верит в мистику и домовых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Борщева

Российская актриса и юморист Елена Борщева, известная зрителям как участница Comedy Woman Елена Хульевна Санта-Мария Герра, недавно дала интервью после долгого публичного затишься. Чем она сейчас занимается, что известно о личной жизни?

Что сказала Борщева в новом интервью

На премьере фильма «Кентервильское привидение» актриса рассказала, что верит в существование потусторонних сил. Она поделилась воспоминаниями о домовом, которого видела в детстве.

«Как будто кто-то маленький пробежал. У нас пропадали вещи, и мы говорили: „Домовой, домовой, поиграй и отдай“,» — сказала Борщева корреспонденту 5-tv.ru.

Чем сейчас занимается Борщева

Артистка зарабатывает на проведение корпоративных мероприятий. С 2012 года Борщева стала вести авторский мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора» и организовывать кулинарно-юмористические шоу «Повариха-ха», которое проходит в ресторанах Москвы.

В 2022 году актриса начала музыкальную карьеру в лейбле Burn Music House под псевдонимом LENA BOKOTA. Борщева выпустила девять сольных композиций, а также записала дуэты с Шурой и поп исполнителем FIZICA.

Артистка участвует в различных шоу, в том числе реалити-характера. Например, недавно она засветилась в проекте «Звезды в Африке». В одном из интервью Борщева признавалась, что во время съемок все ее мысли были заняты чувством голода, из-за чего она сбросила четыре килограмма. Однако это было не так неприятно, как проживание с малознакомыми людьми.

Фото: t.me/lenaborsheva Елена Борщева

«Изначально я думала, что самое сложное — это вообще попасть в такую атмосферу, жить в одном помещение с достаточно незнакомыми людьми. Меньшим испытанием мне казался голод», — призналась Борщева.

Почему Борщева ушла из Comedy Woman

Борщева ушла из Comedy Woman на ТНТ в 2012 году, сам проект позже распался, однако артистку многие до сих пор знают как его участницу. О причинах ухода юмористка заговорила только в 2020 году. Борщева рассказала, что отношения в коллективе были довольно напряжённые, а на съемках она себя чувствовала не в своей тарелке.

«У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтоб ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти», — призналась она в программе «Эпатия Манучи».

Позже артистка рассказывала, что карьера в шоу не сложилась из-за того, что «не боялась» Наталью Еприкян. В числе причин ухода юмористка также называла кризис ее образа и низкие гонорары, которые были настолько маленькими, что ей «няне нечем было платить».

Борщева рассказывала NEWS.ru, что общается с бывшими коллегами по Comedy Women на мероприятиях и дружит с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. Звезда добавила, что сейчас понимает, что тогда можно было уйти немного по-другому и избежать конфликта, но она ни о чем не жалеет.

«Мы пересекаемся и общаемся на мероприятиях, дружим с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. На самом деле столько времени прошло, и сейчас, смотря со стороны, понимаешь, что как будто ты делал все правильно, но можно было сделать чуть-чуть по-другому», — рассказала Борщева.

Что известно о личной жизни Борщевой

В 2005 году актриса вышла замуж за бодибилдера, тренера по фитнесу Валерия Юшкевича, с которым переехала в Москву из Пятигорска. В 2007 году у пары на свет появилась первая дочь Марта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Борщева и Валерий Юшкевич

Чтобы родить младшую, Борщева, по ее же словам, прошла все круги ада, ведь несколько попыток ЭКО оказались неудачными. Супруги решились на еще одну, последнюю операцию, которая увенчалась успехом, и Борщева родила девочку Уму.

Актриса признавалась, что дочери иногда заставляют ее краснеть, устраивая показательные сцены ревности. Редкое присутствие матери дома вынуждает девочек бороться за внимание родителей.

«Они не очень ладят, ревнуют друг друга и ко мне, и к папе. Поэтому стараюсь им по очереди уделять внимание, общаться по отдельности. По этой же причине они живут и в отдельных комнатах — чтобы избежать конфликтов и ревности», — рассказала порталу порталу «Утро.ру» звезда.

По советам психолога, Борщева стала отказываться от некоторых предложений, чтобы гулять с Мартой и Умой и проводить с ними досуг.

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