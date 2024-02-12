«Однажды в России», женитьба, похудение: как сейчас живет Михаил Стогниенко

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Михаил Стогниенко

Юморист Михаил Стогниенко прославился благодаря участию в шоу «Однажды в России». В каких еще проектах задействован артист, как ему удалось похудеть, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Стогниенко

Михаил Стогниенко родился 3 февраля 1985 года в Красноярске. После школы он поступил в Красноярский педагогический университет им. В. П. Астафьева.

Через четыре года исторический факультет, на котором учился Стогниенко, отмечал 65-летие, и от каждой группы требовалось творческое поздравление. Он вместе с сокурсником выступил с юмористическими скетчами. Тогда вузовская команда КВН «ВИАсиПЕД» позвала Стогниенко в свой состав.

В 2010 году команда распалась, но начал репетиции новый коллектив КВН «Плохая компания». В него влился и Стогниенко. Спустя время он стал капитаном сборной.

В 2011 году «Плохая компания» добралась до чемпионства Центральной лиги КВН, в 2013 году — выступала в Высшей лиге. В том году красноярцы во главе со Стогниенко прошли до четвертьфинала.

В том же сезоне команда забрала «Большой КиВиН в светлом» в Юрмале. В 2014 году юмористы взяли «Малый КиВиН в светлом» и выиграли в полуфинале Высшей лиги.

В 2016 году артист начал участвовать в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, которое сделало его популярным. В проекте он работает вместе с участниками КВН — Ольгой Картунковой, Азаматом Мусагалиевым и другими.

«Я был знаком с этими людьми задолго до „Однажды в России“! Наверное, поэтому я чувствовал себя своим. Но волнение и тревожность никуда не деть! В основном мое амплуа — любой персонаж, который имеет влияние на других людей. Депутат, бандит, начальник, кто угодно! Меня наградил такой внешностью отец! Я только могу ее использовать по максимуму», — делился Стогниенко.

Также юморист появлялся в программах «Студия СОЮЗ», «Плохие песни», «Игра», «Импровизация», «Музыкальная интуиция» и других.

Помимо этого, Стогниенко снимается в кино. Он принимал участие в проектах «Галустян +», «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все».

Что известно о личной жизни Стогниенко

В 2017 году Михаил Стогниенко во время выпуска шоу «Однажды в России» со сцены сделал предложение руки и сердца участнице КВН «Все серьезно» Оксане Хрипливец. Вскоре артисты поженились.

Хрипливец занималась кастинг-вопросами на проектах «Танцы» и «Новые танцы». Однако в 2021-м она уволилась с канала ТНТ по причине «эмоционального выгорания».

По данным СМИ, избранница Стогниенко также прошла обучение в Центре Михаила Чехова, «Школе Драмы» Германа Сидакова и школе Иваны Чаббак.

Как Стогниенко удалось похудеть, где он сейчас

В 2023 году Михаил Стогниенко принял участие в реалити-шоу «Звезды в Африке».

Пребывание на жарком континенте и выполнение сложных испытаний оказали влияние на физическую форму актера — он похудел.

Сейчас Стогниенко продолжает творческую деятельность — он выступает в шоу «Однажды в России», участвует в различных телепроектах и снимается в кино.

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