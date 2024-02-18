«Однажды в России», критика худобы, сын: как живет Екатерина Моргунова

Фото: vk.com/id131567368

Екатерина Моргунова

Актриса и телеведущая Екатерина Моргунова прославилась благодаря участию в шоу «Однажды в России». Что известно о личной жизни артистки, чем она занимается сейчас?

Чем известна Моргунова

Екатерина Моргунова (Утмелидзе) родилась 17 августа 1986 года в Пятигорске. Она наполовину армянка и наполовину грузинка.

Девушка училась в швейном колледже, затем — в Пятигорском государственном технологическом университете на менеджера по управлению персоналом. После вуза Моргунова прошла конкурс в аспирантуру на отделение «Социальная философия», но оканчивать ее не стала, так как много времени начала уделять игре в КВН.

Артистка выступала с университетской сборной «Хлабысь». В 2009 году лучшие игроки «Хлабысь» объединились с избранными участниками пятигорской команды «Вредные привычки» и участниками «Винсадских Беспризорников» из Ставрополья. Этот коллектив был объявлен главной городской командой и получил название «ГородЪ ПятигорскЪ».

Сборная Пятигорска выиграла Первую лигу и сразу же по итогам Сочинского фестиваля попала в финал Высшей лиги КВН, где заняла третье место. В 2012 году команда стала вице-чемпионом, а в 2013 году — выиграла главный турнир.

Моргунова несколько раз становилась обладательницей почетного «Большого КиВиНа».

В 2014 году актриса начала участвовать в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, которое сделало ее популярной.

В 2015 году она вела программу «Руссо туристо» на СТС. Также принимала участие в передаче «Игра» на ТНТ.

Что известно о личной жизни Моргуновой

Екатерина Моргунова вышла замуж за своего колену по КВН Леонида Моргунова в 2014 году. Артист сделал ей предложение на сцене фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале.

В 2018 году у супругов родился сын Артемий.

«Мой мир перевернулся. Я мама. Счастье», — писала Моргунова в соцсетях.

Фото: vk.com/id131567368

Что Моргунова говорила про свою фигуру

Екатерина Моргунова признавалась, что часто получала некорректные замечания от окружающих по поводу своей худобы, однако она сама чувствует себя комфортно в своем весе.

«Конечно, мне это надоело. Комментарии по поводу моего веса я слышу и от ближайших родственников, и от случайных людей: „Да что ж ты такая худая? Давай, ешь побольше. Ой, тебя бы покормить“. По-моему, это настолько же некорректно, как говорить полному человеку: „Почему ты полный?“ Да, мне бы в идеале 5 кг набрать, я была бы счастлива, но никак не могу повлиять на ситуацию», — отмечала актриса.

По мнению Моргуновой, стройность — это часть ее образа.

«Стройность — это часть моего образа. К тому же я счастлива в браке, и у меня нет каких-то комплексов по поводу моей фигуры уж точно. И я обросла броней, чтобы не обращать на это внимания», — добавила она.

Чем сейчас занимается Моргунова

Екатерина Моргунова продолжает участвовать в шоу «Однажды в России».

Кроме того, она пробует себя в кино — артистка снималась в проектах «Две девицы на мели», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и «ЭТО МЫ».

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