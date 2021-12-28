Московская консерватория покажет шоу для всей семьи в праздничную неделю

В Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского покажут сказку «Орех-Кракатук и мышиный король» по повести Эрнста Т. А. Гофмана и концерт-видеоинсталляцию «В пещере горного короля» по драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Попасть на представления можно будет с 2 по 7 января, показы пройдут в Рахманиновском и Малом залах консерватории.

Музыкальные спектакли «Орех-Кракатук» для детей от шести лет пройдут 2, 3, 6 и 7 января в 15:00. Зрителей ожидает предыстория Щелкунчика в постановке Наталии Кайдановской, которая уделила особое внимание хореографии и танцевальной пластике.

Также стоит отметить музыкальное сопровождение из произведений Эрнста Т. А. Гофмана, Франца Шуберта и Роберта Шумана: оно придаёт знаменитой сказке новое непривычное звучание, делая её яркой и увлекательной как для детской аудитории, так и для всей семьи.

Концерты для всей семьи с видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов «В пещере горного короля» пройдут 2 и 3 января. Музыкальное сопровождение Эдварда Грига погрузит в историю неоднозначного героя Пера Гюнта и волшебного мира.

Для исполнения программы объединились московский молодёжный оркестр Agitato и камерный оркестр Ad Parnassum. Их дирижёры Антон Лемехов и Валерий Попов успешно руководят выступлениями оркестров в залах Московской консерватории.