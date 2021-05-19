«Не музыка по большому счёту»: Дробыш высказался о Евровидении

https://static.news.ru/photo/1d075eba-b949-11eb-8585-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с NEWS.ru заявил, что музыки в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» крайне мало, но России не нужно отказываться от участия в нём.

Композитор не видит смысла много говорить на эту тему. По словам Дробыша, это не такое событие, как, например, чемпионат мира или Европы по футболу, «и не музыка по большому счёту».

Евровидение — это хороший повод всей Европе провести время: кому-то за спагетти, кому-то за сосисками, кому-то с бутылкой водки, кто что ест и пьёт, — сказал музыкальный продюсер.

Дробыш был одним из композиторов песни Party for Everybody в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли второе место на «Евровидении-2012». Продюсер сотрудничает с такими звёздами российского шоу-бизнеса, как Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс и другие. В сентябре 2017 года Дробыш стал музыкальным продюсером проекта «Новая Фабрика Звёзд» на телеканале «Муз-ТВ».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с NEWS.ru высказался о Маниже и о самом Евровидении. Фракции не понравился текст песни российской певицы, так как «можно было подобрать что-то получше», однако «коли её уже выдвинули, политик желает артистке удачи. Он надеется, что Россия займёт первое место на конкурсе.