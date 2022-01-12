Друг Зеленского опубликовал последнюю переписку с ведущим

Друг Михаила Зеленского Николай Сергеев опубликовал в Сети последнюю переписку с ведущим. За несколько дней до трагедии журналист ответил приятелю, что не может быть на каком-то мероприятии, так как улетает за границу.

Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть — улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю, — написал Зеленский другу.

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Друзья так и не смогли встретиться, Сергеев после этого опубликовал соболезнования на своей странице в Facebook.

Мишенька, родной, ну как же так? Обязательно напишу о тебе через несколько дней. Сейчас тяжело, не справляюсь, — написал приятель журналиста.

Коллеги и поклонники с большим прискорбием восприняли внезапную смерть Зеленского, 46-летний ведущий умер от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане.

Ранее сообщалось, что минувший год выдался крайне непростым для внезапно ушедшего из жизни Михаила Зеленского. Телеведущий буквально не вылезал из судов, где выяснял отношения с бывшей женой — фигуристкой Еленой Грушиной.