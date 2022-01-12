Зеленский перед смертью судился с бывшей женой за детей и имущество

Минувший год выдался крайне непростым для внезапно ушедшего из жизни Михаила Зеленского. Телеведущий буквально не вылезал из судов, где выяснял отношения с бывшей женой — фигуристкой Еленой Грушиной, пишет StarHit.

Они начали встречаться в 2007 году, когда телеведущего поставили в пару к спортсменке в проекте «Танцы на льду». Зеленский красиво ухаживал за будущей женой и в результате она даже отказалась от предложения продолжить карьеру в США.

В 2019 году отношения телеведущего и его супруги закончились, Грушина подала в суд на алименты с бывшего мужа. Затем спор перетёк в тяжбы за право журналиста видеться с дочерями и по разделу имущества. Последнее судебное заседание по детям состоялось за три недели до смерти Зеленского.

Иск, в котором Михаил просил определить чёткий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось — требования истца были удовлетворены лишь частично, — цитирует издание представителя Кунцевского районного суда.

Ведущий подал на это решение апелляцию, которую и рассматривали в суде 20 декабря. Но решение первой инстанции оставили без изменений.

Также супруги делили совместно нажитое имущество. Зеленский претендовал на половину квартиры в столице, которую супруги купили в декабре 2013 года. Обратился в суд он в 2018 году, когда бывшая жена стала чинить ему препятствия в пользовании жильём.

Елена Грушина предъявила бывшему мужу встречный иск, требуя вернуть часть средств, которые она брала в кредит для проведения ремонта в квартире и покупки бытовой техники, это 1,2 млн рублей. Судом были отклонены оба иска по причине пропуска давности. Однако, Зеленский и его бывшая жена подали кассацию. Последнее ходатайство было подано в октябре, его до сих пор так и не рассмотрели.

С третьей женой — психологом Милой Рубинчик Зеленский познакомился на совместном проекте. В Доминикане они отдыхали втроём, с дочерью женщины от предыдущего брака.

Ранее поклонники Михаила Зеленского обрушились с упрёками на его вдову Милу Рубинчик. Некоторые стали оставлять под новостями о смерти журналиста гневные комментарии в адрес его молодой жены.