Фанаты раскритиковали вдову Зеленского за смерть телеведущего

Поклонники Михаила Зеленского обрушились с упрёками на его вдову Милу Рубинчик. Некоторые стали оставлять под новостями о смерти журналиста гневные комментарии в адрес его молодой жены, сообщают «Дни.ру».

«Эта дама свела его в могилу в 46 лет», «За три года мужика укатала», «Таскала его по всяким Доминиканам. Вот и результат — инсульт», «Кто так резко меняет климат. Мужчинам после 40 надо с этим быть осторожнее. Время проблем со здоровьем», пишут пользователи.

Сама Мила Рубинчик предусмотрительно удалила весь свой контент в Instagram сразу после сообщений о смерти мужа. Женщина была третьей женой телеведущего. Она моложе его на семь лет. Общих детей у Зеленского и Рубинчик не было, у него остались две дочери от предыдущего брака, у неё также есть дочь от прошлых отношений.

С Милой Рубинчик Михаил Зеленский стал жить с 2018 года. Она является автором популярного YouTube-канала «Прокрастинатор». Известно, что Рубинчик родом из подмосковного Королёва, она училась в Московском институте телевидения и радиовещания. В 2020 году получила диплом Московского института психоанализа.

Ранее посольство России в Венесуэле назвало причину смерти журналиста Михаила Зеленского. По предварительным данным, это была остановка сердца.