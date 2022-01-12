Посольство РФ в Доминикане назвало причину смерти Зеленского

Посольство России в Венесуэле назвало причину смерти журналиста Михаила Зеленского. По предварительным данным, это была остановка сердца, сообщает РИА Новости.

Окончательного медицинского заключения пока нет, — уточнила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.

Представитель посольства добавила, что местные врачи пытались оказать российскому журналисту всю необходимую помощь.

Точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса, — пояснила пресс-секретарь.

Михаил Зеленский умер в ночь на 12 января, ему было 46 лет. В этот момент телеведущий находился на отдыхе с третьей женой в Доминикане. Врач Марият Мухина заявила, что скончавшийся от инсульта телеведущий Михаил Зеленский мог погибнуть из-за перегрева в результате повышенной двигательной активности, вследствие чего у него оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего. Окончил сразу два вуза в Хабаровске — медицинский институт и институт физической культуры. Получил разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, после учёбы подрабатывал диджеем на радиостанции.