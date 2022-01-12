«Невозможно поверить»: что известно о смерти и похоронах Михаила Зеленского

Скоропостижная смерть 46-летнего ведущего Михаила Зеленского во время отдыха в Доминикане шокировала его друзей, коллег и телезрителей. По предварительной версии, журналист умер из-за инсульта. NEWS.ru собрал всё, что известно о смерти и похоронах Михаила Зеленского, и поговорил с близко знавшими его людьми.

Три жены Михаила Зеленского

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего. Окончил сразу два вуза в Хабаровске — медицинский институт и институт физической культуры. Получил разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, после учёбы подрабатывал диджеем на радиостанции.

Вернувшись в Москву, пришёл работать на ВГТРК. Он был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура» и преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО).

В 2018 году тележурналист женился на 35-летней Миле Рубинчик — блогере, психологе, авторе популярного YouTube-канала «Прокрастинатор», ведущей видеокурса «Инструкция по управлению женщиной». Этот брак стал для Зеленского третьим (первой супругой ведущего была одноклассница Ольга Дробина, они прожили вместе четыре года). Михаил Зеленский и Мила Рубинчик любили путешествовать по экзотическим странам: в 2019 году побывали в Мексике, в 2020-м посетили Кубу. Встретить 2022 год пара решила в Доминикане, и никто не думал, что романтическая поездка на остров Гаити станет в жизни телеведущего последней.

Михаил Зеленский Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

По предварительной информации, Зеленский умер из-за инсульта. Как сообщают СМИ, его успели доставить в больницу, но спасти не смогли. 10 лет назад российские врачи предупреждали телеведущего о риске инсульта, когда Михаил участвовал в проекте «Подари себе жизнь» (звёзды, по правилам передачи, проходили в нём полное медицинское обследование). По словам ведущей программы, терапевта Татьяны Шаповаленко, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фастфуд и нерегулярное питание привели к болям в желудке, ухудшению цвета лица и подрыву иммунной системы Михаила Зеленского.

Владислав Флярковский: смерть Зеленского — это нелепость судьбы

Ведущая программы «Вести» Мария Ситтель призналась NEWS.ru, что так и не смогла заснуть в ночь с 11 на 12 января, когда стала известна новость о смерти её 46-летнего коллеги. Она рассказала, что поначалу приняла информацию о внезапной кончине телеведущего за «чудовищную ошибку» и не смогла сдержать слёз, убедившись, что умер не его однофамилец, а именно «молодой, яркий, талантливый Михаил».

Мы виделись с ним буквально в последние дни ушедшего года в Школе «Останкино», где оба преподаём. Разговаривали о грядущих праздниках, о том, кто, как, где будет проводить новогодние каникулы. Поздравляли друг друга. Ничто не предвещало, как говорится. Он был такой же веселый, улыбчивый, невероятно искренний, глубокий, сдержанный, — рассказала Мария Ситтель.

Ведущая «Вестей» добавила, что во время последней встречи Михаил Зеленский рассказал ей о планах «уехать на новогодние праздники в тёплые края, но куда — не конкретизировал».

Мария Ситтель Vadim Tarakanov/Global Look Press

Журналистка рассказала о своей первой реакции на новость о смерти коллеги.

Я сначала подумала, что это ошибка, что этого не может быть (плачет. — NEWS.ru). Я искала подтверждение, мне не спалось, я узнала об этом ночью. Думала, что это какая-то чудовищная ошибка, что это однофамилец, что это никак не может быть он — такой жизнелюб, молодой, яркий, талантливый, так много нереализованных проектов, идей. Но у Бога на нас свои планы, — сказала Мария Ситтель.

Ведущий еженедельной программы «Новости культуры» на канале «Россия Культура» Владислав Флярковский назвал смерть коллеги «нелепостью судьбы, с которой мы вынуждены считаться».

Когда увидел новость о смерти Миши, отказывался в неё верить. Мы и сейчас не можем поверить. Пути Господни неисповедимы, но как в таких случаях я бы добавил «но не до такой же степени!», — высказался Флярковский.

Ведущий назвал смерть Михаила Зеленского серьёзной потерей для российского телевидения, отметив его высокий профессионализм.

Подобный уход из жизни таких людей, как Миша Зеленский, действительно потрясает воображение. Он владел профессией как шпагой. Бесстрашный человек, что я в нём особенно ценил. Он ничего не боялся абсолютно. Таких людей на телевидении совсем немного, поэтому эта потеря очень серьёзна для отечественного телевидения, — считает Владислав Флярковский.

Владислав Флярковский Павел Кашаев/Global Look Press

Он добавил, что Михаил Зеленский всегда производил впечатление «очень наполненного, даже переполненного любовью к жизни человека». Флярковский затруднился предположить, что могло вызвать внезапную смерть его коллеги, назвав человеческий организм «очень уязвимой штукой».

Какими были последние дни жизни Михаила Зеленского

Телеведущий, кинокритик, педагог Давид Шнейдеров раскрыл в беседе с NEWS.ru подробности последних дней жизни Зеленского. Они были друзьями и вместе преподавали в Высшей школе телевидения «Останкино». Как рассказал Шнейдеров, они простились перед самым Новым годом и должны были вновь встретиться в учебном заведении на днях.

С Михаилом Зеленским мы виделись ежедневно, когда он приезжал на занятия. Он работал неделю на ВГТРК, а неделю преподавал в Высшей школе. Мы с ним обсуждали новости, говорили о преподавании, — рассказал Давид Шнейдеров.

По словам кинокритика, Зеленский «был для студентов больше, чем просто учителем — он был наставником, преподавал не „массе“, а каждому отдельно». Он отметил честное отношение погибшего журналиста к работе на ТВ и в вузе. Шнейдеров признался, что, покидая вечером вместе с коллегами Высшую школу «Останкино», не раз замечал машину Михаила Зеленского на парковке. Телеведущий, как правило, уезжал из учебного заведения одним из последних.

Сколько раз бывало, когда мы, другие педагоги, уже разъезжаемся вечером домой, а Мишина машина стоит — потому что Миша записывает демовидео со студентами. Он никогда ни в чём не халтурил и сумел остаться честным. Он был честным журналистом, честным педагогом. А честность — это такая штука, которая стремительно уходит из нашей жизни, честность уступает место выгоде, — подчеркнул Шнейдеров.

Давид Шнейдеров shneyderov/facebook.com

Давид Шнейдеров добавил, что Михаил Зеленский, с которым они обсуждали любые темы — от политики до любви, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Мужчины здоровье не обсуждают. А Миша был настоящим мужчиной. Мы никогда не болеем — мы только умираем. Мы либо живы, либо мертвы, — объяснил коллега Михаила Зеленского.

По словам Давида Шнейдерова, телеведущего «беспокоило всё — и экономическая ситуация в нашей стране, и ситуация с культурой, и проблемы с кино». Он отметил, что Зеленский старался привить хороший вкус своим студентам — например, давал им задание обсудить фильм «Асса» Сергея Соловьёва, и те «делали про эту картину целые работы, находили в этом кино двойные и тройные смыслы».

Давид Шнейдеров назвал смерть Михаила Зеленского жуткой потерей.

Какие мысли могут прийти в голову человека, который потерял друга? Я сегодня приехал в Высшую школу «Останкино» — и не стоит Мишина машина. Ощущение пустоты и жуткой потери, — заключил коллега Зеленского.

«Он был добрейшей души человек»

Редактор ток-шоу «Прямой эфир» Дарья Новичкина, ученица скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского, призналась NEWS.ru, что шокирована новостью о смерти своего 46-летнего педагога, который, по её словам, «был студентам как папа, и никогда не ставил двойки».

Он стал куратором нашего курса в 2017 году. Обычно пары длятся по полтора, но Михаил мог заниматься с нами и по три часа, пока не выслушает и не опросит каждого. Требовал от нас выписывать новости, рассказывать их от своего лица. Объяснял, как правильно подавать новости, что нужно грамотно выделять, — рассказала Дарья Новичкина.

Ученица Михаила Зеленского вспомнила, как на первом занятии со своим новым курсом телеведущий спросил у студентов, зачем они поступили в институт и почему захотели стать телеведущими.

Мы отвечали: «Чтобы помогать людям», «чтобы стать нужными и полезными». И тогда он спросил с улыбкой: «Вы уверены? Вы поступили не затем, чтобы стать известными, получать много денег и быть крутыми?». Некоторые стушевались, так как пришли именно за этим, — отметила ученица Зеленского.

По словам Дарьи Новичкиной, Михаил Зеленский был «добрейшей души человеком», никогда не ставил двойки и не повышал голос на студентов. Она подчеркнула, что на занятиях телеведущего всегда была стопроцентная посещаемость, и призналась, что Зеленский опекал своих учеников, как папа, оставаясь при этом требовательным к ним.

Экс-студентка Михаила Зеленского вспомнила одну из последних встреч с ним в апреле 2021 года на записи юбилейной программы, приуроченной к 10-летию ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», которую раньше вёл Зеленский и где к тому времени уже работала его ученица.

Михаил пришёл к нам, его все обожали. Он был добрейшей души человек, всегда и подкалывал, и веселил. Вместе с тем — дисциплинированный и собранный. И очень стильный, каждый день новые очки. Просто невозможно поверить в его смерть, — призналась Дарья Новичкина.

Когда состоятся похороны Михаила Зеленского, пока неизвестно. Мария Ситтель в беседе с NEWS.ru затруднилась назвать время и место прощания с телеведущим. По словам журналистки, доставкой тела Зеленского в Москву «уже занимаются». Но «это сейчас достаточно сложная история», отметила она.