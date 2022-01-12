«Светлый человек»: Мацкявичюс рассказал о характере Зеленского за кадром

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс признался, что его погибший коллега Михаил Зеленский иногда «за кадром был гораздо ярче, чем в кадре». По его словам, погибший обладал невероятным чувством юмора и всегда удачно подшучивал над друзьями и коллегами, пишет «Газета.Ru».

Это был невероятно светлый человек, излучающий энергию и позитив. Человек, который был за кадром, порою был гораздо ярче, чем в кадре. В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость. У него было великолепное чувство юмора, он всегда очень удачно подкалывал и коллег, и друзей, — рассказал Мацкявичюс.

Он отметил чувство стиля Зеленского и добавил, что с ним всегда было приятно находится рядом. По словам телеведущего, его погибший коллега был прекрасным педагогом и многогранным человеком, не ограничивающим свои таланты одной только журналистикой.

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Ранее ученица Зеленского Дарья Новичкина рассказала о характере телеведущего. По её словам, для студентов он был «как папа».