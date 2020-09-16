С кем и в чём: кто из звёзд пришёл на церемонию BRAND AWARDS 2020

В Crocus City Hall состоялась церемония вручения премий BRAND AWARDS 2020. Компания Soroka Production, в лице Артёма Сорокина, уже 12 лет собирает самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги лучших представителей в своей области и торжественно вручить награды, объективно подтверждающие их уникальный статус. Гостями вечера стали успешные бизнесмены, политики, топ-модели, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса. В этом году премия за значительные профессиональные достижения в разных сферах была вручена представителям общественной и бизнес-элиты в 38 номинациях.
Вот лишь некоторые некоторые из них: «За особые заслуги в обеспечении внешнеполитических интересов Российской Федерации», «За популяризацию русского фольклора и традиционной культуры народов многонациональной России», «За вклад в развитие отечественного дзюдо», «Королева Молодости и красоты», «Лучшая сеть фитнесс-клубов», «Журналист года», «Fashion Style Woman», «Лучший ювелирный бренд».
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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