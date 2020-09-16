С кем и в чём: кто из звёзд пришёл на церемонию BRAND AWARDS 2020

Сегодня, 15 сентября, исполняется 130 лет со дня рождения легендарной английской писательницы Агаты Кристи. Она прославилась на весь мир детективной прозой. Её произведения оказались одними из самых публикуемых (4 млрд экземпляров) и переводимых (100 языков) за всю историю человечества. Её перу принадлежат более 60 различных романов и 19 сборников рассказов. Творения Кристи послужили основой для многих пьес, фильмов и даже компьютерных игр.

В числе созданных ею произведений — «Загадка Ситтафорда», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Смерть в облаках», «И, треснув, зеркало звенит...», «Отель „Бертрам“» и т. д. Жизненный путь знаменитого литератора — в...