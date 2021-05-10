«Бороться бесполезно»: Пласидо Доминго про обвинения в харассменте

https://static.news.ru/photo/07a4551e-b1fb-11eb-a710-96000091f725_660.jpg Фото: Осторожно: Собчак / youtube

Российская телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого больше года назад девять женщин обвинили в харассменте. Она отметила в беседе с певцом, что ни одна из женщин не обратилась в суд и не представила доказательств домогательств.

Тем не менее, карьера оперного исполнителя пошла под откос. Он был вынужден прервать сотрудничество с двумя оперными театрами. Ксения спросила Пласидо Доминго, нужно ли бороться с безосновательными и бездоказательными обвинениями и каково жить в мире, где не существует презумпции невиновности.

Бороться с этим бесполезно. Я решил оставить оба театра. Потому что сейчас, в эпоху социальных сетей, большую роль играют заголовки статей. Сама статья может быть и не плохая, но люди читают заголовки. Это и грустно, потому что не было ничего. Ничего противозаконного, — отметил певец.

Теперь певец может в США выступать где угодно, кроме оперных театров, которым посвятил всю жизнь, объяснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что оперный артист собирается в ближайшие годы отказаться от концертов. Однако с завершением певческой карьеры он не прекратит посещать театры.