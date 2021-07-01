Авторов «Вратаря Галактики» обязали вернуть Фонду кино 191 млн рублей

Арбитражный суд Москвы обязал авторов фантастического фильма «Вратарь Галактики» вернуть Фонду кино (ФК) 191 млн рублей, говорится на сайте инстанции. В документах отмечается, что «стороны заявили об утверждении мирового соглашения».

Ответчики — «Студия Бонанза» и режиссёр ленты Джаник Файзиев — признали долг. Каждые три месяца они будут перечислять по 21 млн рублей.

Иск ФК зарегистрировали в апреле 2021 года. Тогда говорилось, что организация финансово поддержала съёмочную группу. Общий бюджет ленты превысил 786 млн рублей, но в прокате она провалилась, заработав чуть больше 100 млн рублей.

Первоначально спонсорская помощь осуществлялась на условии стопроцентного возврата средств, а в 2019-м — на безвозвратной основе. Кроме того, российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) сделал разгромный обзор на проект.

Ранее сообщалось, что зрители возмутились заявлением фигуристки Татьяны Навки, которая объявила у себя в Instagram о предстоящих показах сказки «Руслан и Людмила» в Сочи с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Ведь в то же самое время по всей стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и существует более чем реальная угроза дальнейшего распространения коронавируса.