Актёр Борис Галкин: родина не там, где лучше, а там, где больнее

Заслуженный артист РФ, режиссёр Борис Галкин рассказал в интервью NEWS.ru о проекте «Страна талантов» на НТВ, где является членом жюри, объяснил успех фильма «Брат» с Сергеем Бодровым в повторном прокате в российских кинотеатрах и призвал не называть предателями знаменитостей, которые уехали из России во время спецоперации на Украине.
«На ложечках играть не научился, но постукиваю»
— В одном из выпусков «Страны талантов» вы пытались научиться играть на деревянных ложках. Удалось освоить инструмент?
— (Смеётся). В моём детстве у бабушки были деревянные ложки, она постукивала, показывала — и я постукивал, кое-что получалось у меня. Но не могу сказать, что научился. Вместо ложек я в юном возрасте осваивал семиструнную гитару, этот инструмент мне показался ближе.
Вот артисты, выступающие в проекте «Страна талантов», великолепные ложкари. Это особое народное искусство, до него тянуться и тянуться.
— Проект «Страна талантов» выделяется своей самобытностью, ничего подобного на отечественном ТВ не было.
— Не было, и такого народного проекта очень не хватало. Многие годы длилась разлука настоящего народного искусства и зрителей.
В эфире практически отсутствовали «народники»: не было ни исполнителей, ни коллективов, которые представляли бы регионы России, в том числе отдалённые! «Страна талантов» объединила культурные интересы регионов и республик.
Народный характер проявляется в музыке, пении, танцах, костюмах и в особенности постановки номеров. И это объединение явилось абсолютной радостью для всех, кто причастен к этому проекту, мы все до такой степени друг другу рады — жюри, и участники, и ведущий Алексей Воробьёв, и зрители в зале... Как будто встретились после многолетней разлуки.
Я благодарен судьбе и каналу НТВ за то, что в жизни моей возник такой потрясающий проект, давший столько ярких впечатлений. Народное творчество удивительное. Я за свою жизнь объездил всю страну и всюду встречался с потрясающей народной культурой.
«Я занял в банке 1,5 млн долларов на фильм, но его не купил ни один кинотеатр»
— В прокате тоже время перемен: российские кинотеатры остались без голливудских фильмов, и ряд экспертов предсказывают им разорение. Каков ваш прогноз?
— В 1992 году я снял как режиссёр социальную драму «Помнишь запах сирени...» по рассказам Елены Демидовой (драматург и писатель Елена Демидова была супругой Бориса Галкина и матерью актёра Владислава Галкина. — NEWS.ru). Снимал на заёмные средства, которые брал в банке. Я был абсолютно уверен, что такая картина необходима зрителю и «попадёт в сердца». На кинорынке, где кинематографисты представляли свои новые работы, посмотреть мою картину собирались полные залы, зрители аплодировали стоя. Это был успех.
На этом же кинорынке был представлен буквально вал американской продукции. Россия тогда рынок открыла, сердце открыла: заходите, ребята, мы готовы с вами сотрудничать. Пакет американских фильмов — пять картин — стоил 1 тысячу долларов. Большинство из них были, извините, довольно низкопробны. Конечно, были и неплохие, но мало. Стоимость одной копии моего фильма составляла ту же тысячу. От количества проданных копий зависела... нет, не моя личная прибыль. Мне нужно было окупить затраты, отдать кредит.
Директора кинотеатров — все до единого — отказались покупать мой фильм. Купили американские ленты, а не мой фильм! Извинялись передо мной: «Ваша картина действительно очень хорошая, но нам же надо кассу делать».
«Пакет» — это ведь как бы выгоднее с точки зрения количества. Наши же пытались следом за Америкой тоже стать «коммерсантами». Вопрос качества стоял для них на 25-м плане.
— Как же вы выплатили кредит?
— А я отправился по всей стране с фильмом — показывал в кинотеатрах ближних и дальних городов. И всюду на моей картине были аншлаги, «Помнишь запах сирени...» смотрели буквально взахлёб. Хотя я даже рекламы никакой не давал. После просмотров зрители делились эмоциями, даже плакали.
В общем, 1,5 млн долларов, взятые на съёмки, я заработал и вернул банку, кредит закрыл.
Чем отличаются герои фильма «Брат» и сериала «Бригада»?
— И всё-таки многие убеждены, что на повторном прокате советских фильмов и немногочисленных новых российских лентах кинотеатры долго не продержатся.
— А я убеждён в обратном! Буквально на днях, в марте я присутствовал на премьере фильма «Ласточки Христовы» режиссёра Юлии Бочаровой в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Лент подобного документального жанра на большом экране не было с начала 1990-х! Я полагал, что массовому зрителю это не нужно, а случился аншлаг.
Так что без американского кино мы не просто не пропадём, а вздохнём свободно.
Безусловно, существует хорошее американское кино, от классики, я считаю, не следует отказываться. В первую очередь я оставил бы Оливера Стоуна — он наш человек, в нём нет духа стяжательства, жадности, гордыни.
— Кстати, фильмы «Брат» и «Брат-2» показали неожиданно высокие кассовые сборы в повторном прокате. Чем это можно объяснить?
— Герой очень точно угадан во времени — это, по сути, сегодняшний архетип молодого человека. Да, беспощаден в жизни, но и Родину любит беспощадно жертвенно. Этот поворот мне сердечно дорог. Присутствуют немножко бандитские скабрезности, но, наверное, без этого кино было бы пресным.
Гораздо меньше мне нравится, допустим, вспоминать сериал «Бригада».
Я помню, как в нулевые приехал с концертом в Воронежскую область, и местный глава МВД с горечью мне сказал: «После премьеры этой „Бригады“ у нас образовалось 48 молодёжных группировок, и все они говорят, что хотели быть, как главные герои сериала. А мы — милиция — теперь не знаем, как расхлебать».
Тот, кто снимал, неужели не понимал последствий? Мальчишки взяли и скопировали героев, страна оказалась буквально в беде в связи с этим кино.
Борис Галкин
«Я не считаю предателями уехавших из России артистов»
— Вы дружили с сатириком Михаилом Задорновым (1948–2017), многие его репризы стали сегодня актуальны...
— Он всегда был мудр. А в нашей стране пророком быть несложно.
— В одном из интервью вы критиковали Аллу Пугачёву за строки из песни «Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна. Все остальные в тени. Ну, извини!».
— (Смеётся). Критиковал. Считаю, что нельзя так самообольщаться. Анна Герман была ничуть не хуже певица. А может быть, даже интереснее. Но она так нос не задирала.
— Вы согласны с теми, кто считает предателями знаменитостей, уехавших из России во время спецоперации на Украине?
— Нет, я не считаю их предателями. У каждого человека своя голова на плечах, свои интересы, свои жизненные ценности, своё сердце. Это их выбор в жизни, а я не собираюсь никого осуждать.
У меня было много поездок за границу, встреч, в том числе с нашими русскими эмигрантами. И практически никогда я не встречал там радостных соотечественников. Помню, в 1970-х годах я провожал своих приятелей — русских канадцев — в аэропорт от гостиницы «Националь». Мы стояли на улице, а рядом, в окне автобуса, где уже сидела основная часть канадской тургруппы, я обратил внимание на пожилую миловидную женщину. Она невероятным образом была похожа на мою первую учительницу Любовь Петровну.
Мы встретились взглядами. Потом она вышла из автобуса, подошла ко мне и спросила: «Вы русский? Вы не держите на меня зла за то, что я уехала? Вы можете меня простить? Просто ответьте — вы прощаете меня?» Мне ничего не оставалось, кроме как ответить: «Да, конечно, прощаю». Она заплакала и сказала: «Вы знаете, я для этого и приехала на родину, чтобы, может быть, получить прощение».
Стояли, обнявшись, будто действительно знали друг друга всю жизнь. Вот она патриот или нет? Я считаю, что да. Потому что любовь к России живёт в её сердце. Это другой уровень понимания сердечной драмы её любви к отечеству.
У Салтыкова-Щедрина есть высказывание: «Родина не там, где лучше, а там, где больнее». Так вот дай Бог, чтобы уехавшие помнили эту мудрость и не утратили любовь к России.
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