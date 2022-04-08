Актёр Борис Галкин: родина не там, где лучше, а там, где больнее

Заслуженный артист РФ, режиссёр Борис Галкин рассказал в интервью NEWS.ru о проекте «Страна талантов» на НТВ, где является членом жюри, объяснил успех фильма «Брат» с Сергеем Бодровым в повторном прокате в российских кинотеатрах и призвал не называть предателями знаменитостей, которые уехали из России во время спецоперации на Украине.

«На ложечках играть не научился, но постукиваю»

— В одном из выпусков «Страны талантов» вы пытались научиться играть на деревянных ложках. Удалось освоить инструмент?

— (Смеётся). В моём детстве у бабушки были деревянные ложки, она постукивала, показывала — и я постукивал, кое-что получалось у меня. Но не могу сказать, что научился. Вместо ложек я в юном возрасте осваивал семиструнную гитару, этот инструмент мне показался ближе.

Вот артисты, выступающие в проекте «Страна талантов», великолепные ложкари. Это особое народное искусство, до него тянуться и тянуться.

— Проект «Страна талантов» выделяется своей самобытностью, ничего подобного на отечественном ТВ не было.

— Не было, и такого народного проекта очень не хватало. Многие годы длилась разлука настоящего народного искусства и зрителей.

В эфире практически отсутствовали «народники»: не было ни исполнителей, ни коллективов, которые представляли бы регионы России, в том числе отдалённые! «Страна талантов» объединила культурные интересы регионов и республик.

Народный характер проявляется в музыке, пении, танцах, костюмах и в особенности постановки номеров. И это объединение явилось абсолютной радостью для всех, кто причастен к этому проекту, мы все до такой степени друг другу рады — жюри, и участники, и ведущий Алексей Воробьёв, и зрители в зале... Как будто встретились после многолетней разлуки.

Пресс-служба канала НТВ Пресс-служба канала НТВ

Я благодарен судьбе и каналу НТВ за то, что в жизни моей возник такой потрясающий проект, давший столько ярких впечатлений. Народное творчество удивительное. Я за свою жизнь объездил всю страну и всюду встречался с потрясающей народной культурой.

«Я занял в банке 1,5 млн долларов на фильм, но его не купил ни один кинотеатр»

— В прокате тоже время перемен: российские кинотеатры остались без голливудских фильмов, и ряд экспертов предсказывают им разорение. Каков ваш прогноз?

— В 1992 году я снял как режиссёр социальную драму «Помнишь запах сирени...» по рассказам Елены Демидовой (драматург и писатель Елена Демидова была супругой Бориса Галкина и матерью актёра Владислава Галкина. — NEWS.ru). Снимал на заёмные средства, которые брал в банке. Я был абсолютно уверен, что такая картина необходима зрителю и «попадёт в сердца». На кинорынке, где кинематографисты представляли свои новые работы, посмотреть мою картину собирались полные залы, зрители аплодировали стоя. Это был успех.

Пресс-служба канала НТВ Пресс-служба канала НТВ

На этом же кинорынке был представлен буквально вал американской продукции. Россия тогда рынок открыла, сердце открыла: заходите, ребята, мы готовы с вами сотрудничать. Пакет американских фильмов — пять картин — стоил 1 тысячу долларов. Большинство из них были, извините, довольно низкопробны. Конечно, были и неплохие, но мало. Стоимость одной копии моего фильма составляла ту же тысячу. От количества проданных копий зависела... нет, не моя личная прибыль. Мне нужно было окупить затраты, отдать кредит.

Директора кинотеатров — все до единого — отказались покупать мой фильм. Купили американские ленты, а не мой фильм! Извинялись передо мной: «Ваша картина действительно очень хорошая, но нам же надо кассу делать».

«Пакет» — это ведь как бы выгоднее с точки зрения количества. Наши же пытались следом за Америкой тоже стать «коммерсантами». Вопрос качества стоял для них на 25-м плане.

— Как же вы выплатили кредит?

— А я отправился по всей стране с фильмом — показывал в кинотеатрах ближних и дальних городов. И всюду на моей картине были аншлаги, «Помнишь запах сирени...» смотрели буквально взахлёб. Хотя я даже рекламы никакой не давал. После просмотров зрители делились эмоциями, даже плакали.

В общем, 1,5 млн долларов, взятые на съёмки, я заработал и вернул банку, кредит закрыл.

Кадр из фильма «Брат» kinopoisk.ru

Чем отличаются герои фильма «Брат» и сериала «Бригада»?

— И всё-таки многие убеждены, что на повторном прокате советских фильмов и немногочисленных новых российских лентах кинотеатры долго не продержатся.

— А я убеждён в обратном! Буквально на днях, в марте я присутствовал на премьере фильма «Ласточки Христовы» режиссёра Юлии Бочаровой в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Лент подобного документального жанра на большом экране не было с начала 1990-х! Я полагал, что массовому зрителю это не нужно, а случился аншлаг.

Так что без американского кино мы не просто не пропадём, а вздохнём свободно.

Безусловно, существует хорошее американское кино, от классики, я считаю, не следует отказываться. В первую очередь я оставил бы Оливера Стоуна — он наш человек, в нём нет духа стяжательства, жадности, гордыни.

— Кстати, фильмы «Брат» и «Брат-2» показали неожиданно высокие кассовые сборы в повторном прокате. Чем это можно объяснить?

— Герой очень точно угадан во времени — это, по сути, сегодняшний архетип молодого человека. Да, беспощаден в жизни, но и Родину любит беспощадно жертвенно. Этот поворот мне сердечно дорог. Присутствуют немножко бандитские скабрезности, но, наверное, без этого кино было бы пресным.

Гораздо меньше мне нравится, допустим, вспоминать сериал «Бригада».

Я помню, как в нулевые приехал с концертом в Воронежскую область, и местный глава МВД с горечью мне сказал: «После премьеры этой „Бригады“ у нас образовалось 48 молодёжных группировок, и все они говорят, что хотели быть, как главные герои сериала. А мы — милиция — теперь не знаем, как расхлебать».

Тот, кто снимал, неужели не понимал последствий? Мальчишки взяли и скопировали героев, страна оказалась буквально в беде в связи с этим кино.

Борис Галкин Сергей Киселёв/АГН «Москва»

«Я не считаю предателями уехавших из России артистов»

— Вы дружили с сатириком Михаилом Задорновым (1948–2017), многие его репризы стали сегодня актуальны...

— Он всегда был мудр. А в нашей стране пророком быть несложно.

— В одном из интервью вы критиковали Аллу Пугачёву за строки из песни «Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна. Все остальные в тени. Ну, извини!».

— (Смеётся). Критиковал. Считаю, что нельзя так самообольщаться. Анна Герман была ничуть не хуже певица. А может быть, даже интереснее. Но она так нос не задирала.

— Вы согласны с теми, кто считает предателями знаменитостей, уехавших из России во время спецоперации на Украине?

— Нет, я не считаю их предателями. У каждого человека своя голова на плечах, свои интересы, свои жизненные ценности, своё сердце. Это их выбор в жизни, а я не собираюсь никого осуждать.

У меня было много поездок за границу, встреч, в том числе с нашими русскими эмигрантами. И практически никогда я не встречал там радостных соотечественников. Помню, в 1970-х годах я провожал своих приятелей — русских канадцев — в аэропорт от гостиницы «Националь». Мы стояли на улице, а рядом, в окне автобуса, где уже сидела основная часть канадской тургруппы, я обратил внимание на пожилую миловидную женщину. Она невероятным образом была похожа на мою первую учительницу Любовь Петровну.

Мы встретились взглядами. Потом она вышла из автобуса, подошла ко мне и спросила: «Вы русский? Вы не держите на меня зла за то, что я уехала? Вы можете меня простить? Просто ответьте — вы прощаете меня?» Мне ничего не оставалось, кроме как ответить: «Да, конечно, прощаю». Она заплакала и сказала: «Вы знаете, я для этого и приехала на родину, чтобы, может быть, получить прощение».

Стояли, обнявшись, будто действительно знали друг друга всю жизнь. Вот она патриот или нет? Я считаю, что да. Потому что любовь к России живёт в её сердце. Это другой уровень понимания сердечной драмы её любви к отечеству.

У Салтыкова-Щедрина есть высказывание: «Родина не там, где лучше, а там, где больнее». Так вот дай Бог, чтобы уехавшие помнили эту мудрость и не утратили любовь к России.

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