Владелицу приюта для животных избили из-за сбежавших собак под Хабаровском

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Владелицу приюта для животных Светлану Лазареву избили из-за двух сбежавших собак в селе Ильинка Хабаровского края, сообщает «360». Нападавшие, по словам женщины, набросились из-за того, что её питомцы выскочили за забор. Избиение попало на видео, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Собаки повиляли хвостиками и ушли. Я не знаю, что в голове у этих людей, ну не любят они животных. Собаки подошли к их машине, больше ничего такого не было, — сказала Лазарева.

У женщины синяки и ушибы, сотрясение мозга, но травмы, как она отметила, «в первую очередь моральные».

10 апреля курьер Delivery Club напал на женщину с ножом в подмосковном городе Реутове. Он задел её велосипедом, когда проезжал мимо, а в ответ на угрозы полицией достал холодное оружие и несколько раз ударил. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями, а мужчину задержали.

Также сообщалось, что 18 апреля 46-летний житель Москвы стоматолог Юрий Коровин попал в больницу после драки из-за антивоенных лозунгов. На Лесной улице мужчину избили трое неизвестных, которые расклеивали листовки против спецоперации российских военных на Украине. Стоматолог подошёл к расклейщикам и начал расспрашивать о причинах поступка. Как пишут Telegram-каналы, разговор перерос в драку, после которой мужчина был госпитализирован с переломами рёбер, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.