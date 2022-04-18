Пацифисты избили мужчину в центре Москвы

46-летний житель Москвы, стоматолог Юрий Коровин попал в больницу после драки из-за антивоенных лозунгов. На Лесной улице мужчину избили трое неизвестных, которые расклеивали листовки против спецоперации российских военных на Украине. Стоматолог подошёл к расклейщикам и начал расспрашивать о причинах этих поступков. Как пишут Telegram-каналы, разговор перерос в драку, после которой мужчина был госпитализирован с переломами рёбер, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Уточняется, что в ходе драки мужчину повалили на землю, несколько раз ударили и отняли у него травматический пистолет «Хорхе». Использовал ли его мужчина, не сообщается. Участники драки разыскиваются.

Ранее в Севастополе местный житель избил 70-летнего ветерана ФСБ за наклейку на автомобиле с изображением буквы Z, используемой российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Злоумышленник ударил ветерана по лицу, а затем скрылся с места происшествия. После задержания нападавшего у него дома был проведён обыск, обстоятельства инцидента уточняются. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.