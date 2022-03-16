Россиянин избил ветерана ФСБ за букву Z на машине

В Севастополе местный житель избил 70-летнего ветерана ФСБ за наклейку на автомобиле с изображением буквы Z, используемой российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Нападавшего задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошёл в одном из магазинов Севастополя. Злоумышленник ударил ветерана по лицу, а затем скрылся с места происшествия. После задержания нападавшего у него дома был проведён обыск, в настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством, — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского спортсмена Ивана Куляка, который вышел на этап Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой Z, наклеенной на форму. По его словам, на такой поступок он решился из-за поведения украинских спортсменов. Гимнасту может грозить наказание в виде штрафа или отстранения от соревнований.