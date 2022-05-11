В Новосибирске продавали наркотики под видом мармеладных мишек

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В Новосибирске были задержаны два 20-летних местных жителя, распространявших наркотики под видом мармеладных мишек, передаёт «МК в Новосибирске». Их взяли с поличным сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, полицейские изъяли семь свёртков с запрещенными веществами общей массой более 130 граммов.

Установлено, что подозреваемые занимаются сбытом наркотических средств на протяжении более двух месяцев. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они содержатся в следственном изоляторе. За незаконный сбыт наркотических средств законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, — сообщили в транспортной полиции.

Как показала экспертиза, в мармеладе содержались гашишное масло и мефедрон.

14 января в рязанскую колонию попытались передать наркотики в упаковке с салом. Сотрудники ведомства обнаружили 40 граммов марихуаны при досмотре одной из передач для заключённого.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказывал, что существует множество способов доставки наркотиков в тюрьмы. По его словам, преступники используют для этих целей разнообразных животных: котов, собак, обезьян и голубей. Также могут использоваться беспилотники, но сотрудники ФСИН научились с ними бороться, заверил Максименко.