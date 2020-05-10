Сотрудника СИЗО в Абхазии задержали с наркотиками

Сотрудник МВД Абхазии, работающий в изоляторе временного содержания, задержан после обнаружения в его автомобиле наркотического вещества.
Об этом
В Абхазии с 1 марта вступил в силу закон, разрешающий применение смертной казни в качестве наказания за оборот наркотиков в особо крупном размере.
Как писал NEWS.ru, Интерпол предполагает, что криминальные структуры могут задействовать водителей сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков и запрещённых товаров. Международная правоохранительная организация направила в 194 страны информацию о распространении такого способа перевозки «запрещёнки».
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