Сотрудника СИЗО в Абхазии задержали с наркотиками

https://static.news.ru/photo/5a92759a-92bb-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник МВД Абхазии, работающий в изоляторе временного содержания, задержан после обнаружения в его автомобиле наркотического вещества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД частично признанного государства. В ведомстве отметили, что у сотрудника изъят метадон, а «признаков одурманивания» у самого задержанного не было. Сотрудник отстранён от должности, в отношении него начато расследование.

В Абхазии с 1 марта вступил в силу закон, разрешающий применение смертной казни в качестве наказания за оборот наркотиков в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, Интерпол предполагает, что криминальные структуры могут задействовать водителей сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков и запрещённых товаров. Международная правоохранительная организация направила в 194 страны информацию о распространении такого способа перевозки «запрещёнки».