Нейросеть позволила Илону Маску спеть песню «Трава у дома»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россиянин Никита Коваленко с помощью нейросетей «наложил» лицо американского изобретателя Илона Маска на видео выступления ВИА «Земляне». Песня «Трава у дома» в исполнении основателя компании SpaceX появилась в соцсетях ещё 20 мая, но после успешного запуска на орбиту корабля Crew Dragon стала необычайно популярной.

Как сообщает радио Sputnik, после удачного старта корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, интернет-пользователи ринулись создавать мемы и это дипфейк-видео с песней про рокот космодрома стало набирать популярность. Многие комментаторы, зная о любви американца ко всему русскому, сошлись во мнении, что Маск обязательно должен ответить на эту «песню».

Как писал NEWS.ru, Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В 2014 году Рогозин на фоне вводимых против России санкций посоветовал США отправлять своих астронавтов к МКС с помощью батута. «Батут» работает! — со смехом заявил Маск 31 мая. Таким образом глава Space X ответил на вопрос о том, получил ли он какие-либо сообщения от российских коллег после успешного запуска Crew Dragon. Директор NASA Джеймс Брайденстайн, в свою очередь, отметил, что Роскосмос направил ему официальные поздравления.