В CША заявили об опасности российского «спутника-матрёшки»

Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил о наличии на орбите опасного российского «спутника-матрёшки». На киберкосмической конференции в штате Мэриленд офицер отметил, что спутник РФ якобы имеет оружие для уничтожения американских аппаратов, сообщает РИА Новости.

Это лишает нас возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает наши возможности, — подчеркнул Рэймонд.

Он пояснил, что российский спутник сконструирован по аналогии с матрёшкой: под внешней поверхностью скрывается ещё один аппарат, в котором и находится оружие для уничтожения на орбите американских спутников.

Реймонд, занимающий должность с января 2020 года, уже не первый раз выдвигает обвинения в адрес России.

Ранее стало известно, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил Джон Реймонд. По его словам, это угрозы сегодняшнего дня. Китай и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности для уничтожения или повреждения с Земли или для нарушения способности США использовать спутники, отметил офицер.