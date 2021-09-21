В CША заявили об опасности российского «спутника-матрёшки»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:54, 22 сентября 2021
Джон РэймондФото: Rod Lamkey/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил о наличии на орбите опасного российского «спутника-матрёшки». На киберкосмической конференции в штате Мэриленд офицер отметил, что спутник РФ якобы имеет оружие для уничтожения американских аппаратов, сообщает РИА Новости.
Это лишает нас возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает наши возможности, — подчеркнул Рэймонд.
Он пояснил, что российский спутник сконструирован по аналогии с матрёшкой: под внешней поверхностью скрывается ещё один аппарат, в котором и находится оружие для уничтожения на орбите американских спутников.
Реймонд, занимающий должность с января 2020 года, уже не первый раз выдвигает обвинения в адрес России.
Ранее стало известно, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил Джон Реймонд. По его словам, это угрозы сегодняшнего дня. Китай и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности для уничтожения или повреждения с Земли или для нарушения способности США использовать спутники, отметил офицер.