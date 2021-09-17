Украина в 2022 году планирует доставить на Луну свой государственный флаг. Это должно произойти в рамках первой миссии на спутник Земли, который страна планирует осуществить совместно с британской компанией Spacebit. Об этом сообщает концерт «Укроборонпром».

Сообщается , что флаг, который отправится на Луну, будет напечатан на 3D-принтере из украинского титана.

Также на сайте госконцерна сообщается, что перед флагом на спутник Земли отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов и сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле.

Изначально груз будет доставлен к крупному кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, откуда его переправят в тёмное пятно Oceanus Procellarum, представляющее особый интерес для учёных. Датчики, произведённыйе на украинских предприятиях, займутся сбором данных о радиационном фоне, а специальная камера станет транслировать видеострим с поверхности спутника.

Миссия является частью программы NASA CLPS — коммерческой программы обслуживания грузов на Луну.

Украина впервые будет участововать в подобной миссии.

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