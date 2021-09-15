Академик рассказал, почему Россия не летает на Луну

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» прекратил создание сверхтяжёлого носителя для полётов на Луну, так как для данной технологии не установили чёткую задачу, рассказал NEWS.ru член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин. Он подчеркнул, что подобные программы часто сворачивают по материальным или техническим причинам.

Собеседник напомнил, что на «такие грабли» отрасль наступила во времена СССР, когда готовили супертяжа «Энергия», способного вывести на орбиту Земли 100 тонн. Но полезную нагрузку для аппарата не смогли сделать в силу разных факторов.

Чтобы такого не случилось сейчас, сначала нужно поставить задачу для супертяжа, а потому им заняться. Тот же полёт на Луну требует обоснования, в том числе экономического. В эпоху СССР главной движущей силой являлась политика — желание доказать, что советская система лучше капиталистической. И поэтому мы впереди планеты всей: первые запустили спутник, первые полетели и отправили космонавта. Но лунную гонку 60-х мы проиграли, — заявил Маринин.

Эксперт отметил, что сейчас политика не стоит на первом месте, и власти РФ откажутся вкладывать «огромные деньги», просто чтобы отправиться на Луну, в отличие от США — богатой страны, «печатающей доллары в неограниченных количествах».

США хотят к 2024-му, хотя это нереальный срок, высадить на Луне первую женщину и первого цветного астронавта. Но это политическая задача, другого способа поддержать свою промышленность в Белом доме не придумали. Российские же учёные из разных институтов, Роскосмоса, РАН проанализировали и решили, что сейчас нет достаточной информации о ресурсах Луны, — считает Маринин.

Эксперт предложил идти к полёту на Луну «мелкими шагами и не тратить бешеные средства» на пилотируемую экспедицию — сначала изучить нужные районы с помощью автоматических станций, как это делает, например, Китай, с которым РФ сотрудничает в данной сфере.

А потом обсудить возможность пилотируемого полёта на Луну и создания там базы. У нас есть программа запуска четырёх станций, её финансируют. Ближайшая полетит в мае 2022-го. Если на Луне найдут важные ресурсы, например, редкоземельные металлы, то тогда и мы, и КНР сможем с пользой полететь на Луну и развивать пилотируемые проекты. Но пока у нас их нет, а значит, нельзя обосновать траты на супертяжа, — рассказал Маринин.

Он добавил, что долететь до Луны — абсолютно реальная задача, тем более США отправляли пилотируемые экспедиции к единственному естественному спутнику Земли ещё 50 лет назад. Советские корабли также достигали его, но в беспилотном варианте с разными животными на борту в 1967, 1968 и 1968 годах по программе «Зонд». Маринин развеял миф о чрезмерной радиационной опасности полёта на Луну для человека.

Уровень радиации там, конечно, выше, чем под радиационными поясами, где летает сейчас МКС. В то же время он не критический. Американские астронавты, гулявшие по Луне, дожили до 90 лет, а их 12 человек было. Это не совсем безопасно, но и не критично для здоровья людей. Я считаю, что за пару лет адаптировать наш современный корабль «Союз» для облёта Луны можно, — подчеркнул специалист.

Маринин уверен, что экономически выгодными для РФ полёты на Луну станут, если на её поверхности действительно обнаружат ценные ресурсы, например редкоземельные металлы, необходимые производителям электроники. Без них, уверен собеседник, данная отрасль погибнет лет через 40.

Для полётов на Луну нужна задача. У США, например, она есть — возить туристов, вкладывающих туда деньги. Наши миллионеры в такие программы средства не инвестируют. Теоретически возможно всё. Только нужно обосновать экономически, подсчитать для выгоду, а не делать всё для шапкозакидательства. Найдут там, допустим, редкоземельные металлы в огромном количестве. Слетать на Луну за несколькими тоннами ресурсов выгодней, чем просто воткнуть там флаг, — резюмировал Маринин.

Ранее «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. Гендиректор центра пояснил, что работы остановлены на стадии технического проектирования. В то же время он не исключил, что в будущем их могут возобновить. Решение будет зависеть от Роскосмоса.