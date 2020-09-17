SpaceX отменила запуск новой группировки спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/2b2d9c10-f91a-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Американская компания SpaceX отменила запланированный на четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Запуск должен был состояться 17 сентября.

Сегодняшний запуск Starlink не состоится из-за [возможных] проблем при возвращении [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя], — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что окно старта откроется 18 сентября в 13:57 по времени Восточного побережья США (20:57 мск).

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

Ранее сообщалось, что космонавт Иван Вагнер снял несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и Институт космических исследований Российской академии наук для изучения.

Как писал NEWS.ru, сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. При этом он очень удивился, что Вагнер не знал об этом.