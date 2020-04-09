Космос

«Союз МС-16» пристыковался к МКС

17:37, 09 апреля 2020 33
Фото: NASA TV

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с российско-американским экипажем на борту причалил к Международной космической станции (МКС).

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало видеоролик процесса стыковки в Twitter.

Примерно через два часа люки будут открыты и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Крис Кэссии перейдут на станцию. Их встретят Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир, которым вскоре предстоит отправиться на Землю.

Предполагается, что новый экипаж проведёт на МКС 196 суток. Его возвращение запланировано на 22 октября.

Как ранее писал NEWS.ru, старт «Союза МC-16» состоялся в 11:05 по московскому времени с Байконура. Он стал первым кораблём с экипажем, который был выведен на орбиту ракетой-носителем, полностью состоящей из российских комплектующих.

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