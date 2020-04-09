«Союз МС-16» пристыковался к МКС

Примерно через два часа люки будут открыты и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Крис Кэссии перейдут на станцию. Их встретят Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир, которым вскоре предстоит отправиться на Землю.
Предполагается, что новый экипаж проведёт на МКС 196 суток. Его возвращение запланировано на 22 октября.
Как ранее писал NEWS.ru, старт «Союза МC-16» состоялся в 11:05 по московскому времени с Байконура. Он стал первым кораблём с экипажем, который был выведен на орбиту ракетой-носителем, полностью состоящей из российских комплектующих.