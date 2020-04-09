«Союз МС-16» пристыковался к МКС

https://static.news.ru/photo/69d85f4a-7a71-11ea-ada6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA TV

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с российско-американским экипажем на борту причалил к Международной космической станции (МКС).

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало видеоролик процесса стыковки в Twitter.

They have arrived! The Soyuz spacecraft carrying Chris Cassidy of @NASA_Astronauts and Russian cosmonauts Anatoly Ivanishin & Ivan Vagner docked to the @Space_Station at 10:13am ET. Hatch opening will be two hours from now: https://t.co/EBWB5iruWr pic.twitter.com/q8Vgb8IiVQ — NASA (@NASA) April 9, 2020

Примерно через два часа люки будут открыты и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Крис Кэссии перейдут на станцию. Их встретят Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир, которым вскоре предстоит отправиться на Землю.

Предполагается, что новый экипаж проведёт на МКС 196 суток. Его возвращение запланировано на 22 октября.

Как ранее писал NEWS.ru, старт «Союза МC-16» состоялся в 11:05 по московскому времени с Байконура. Он стал первым кораблём с экипажем, который был выведен на орбиту ракетой-носителем, полностью состоящей из российских комплектующих.