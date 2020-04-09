Российско-американский экипаж отправился на МКС

https://static.news.ru/photo/98a513f2-7a3c-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shelepin/Nasa/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур. На МКС отправился экипаж в составе российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Криса Кэссиди.

Пуск ракеты был осуществлён в 11:05 по московскому времени, сообщается в Twitter Роскосмоса.

Примерно через 10 минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя и выйдет на околоземную орбиту.

Как ранее писал NEWS.ru, срок пребывания экспедиции на МКС составит 196 дней. Вернуться на Землю экипаж должен 22 октября.