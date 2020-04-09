Российско-американский экипаж отправился на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур. На МКС отправился экипаж в составе российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Криса Кэссиди.
Пуск ракеты был осуществлён в 11:05 по московскому времени, сообщается в Twitter Роскосмоса.
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Примерно через 10 минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя и выйдет на околоземную орбиту.
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#SoyuzMS16: T+01:57 min first stage separation pic.twitter.com/RhaJY1Fbvv April 9, 2020
Как ранее писал NEWS.ru, срок пребывания экспедиции на МКС составит 196 дней. Вернуться на Землю экипаж должен 22 октября.
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